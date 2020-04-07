"Слуга" предложил внести в Книгу рекордов Украины 16 тысяч поправок в закон о банках

Народный депутат Украины от партии "Слуга Народа" Александр Качура написал обращение в Книгу рекордов Украины, чтобы зафиксировать рекордное количество поданных поправок к законопроекту о функционировании банковской деятельности – их внесли более 16 тысяч.

Об этом нардеп сообщил в своем Telegram-канале "Правда Качуры". В своем обращении он написал, что предлагает зафиксировать рекорд сразу же после публикации на сайте Верховной Рады.

"Несмотря на то, что сроки подготовки документа ко второму чтению сократили, народные депутаты Украины успели подать более 16,3 тысяч поправок – это абсолютный рекорд и я предлагаю вам его зафиксировать", – говорится в обращении Качуры.

Качура подал обращение в Книгу рекордов Украины Telegram-канал "Правда Качуры"

Качура подал обращение в Книгу рекордов Украины Telegram-канал "Правда Качуры"

Как сообщал OBOZREVATEL, к законопроекту о ПриватБанке №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности депутаты внесли 16 335 правок, причем большинство предложений поступило от фракции "Слуга народа" – более 13 тысяч поправок.

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