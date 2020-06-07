Нардеп от "Слуги народа" Юрий Заславский заявил, что драка, в которой его сильно избили, началась из-за того, что он случайно зацепил другого человека в очереди бутылкой.

Об этом он сообщил "Стране". Стоит отметить, что драка произошла на заправке на Житомирщине.

"В пятницу вечером перед праздниками была так называемая эвакуация Киева, поэтому на заправках была масса людей. Многие останавливались купить воду, хот-доги, поэтому была очередь. Масса людей была, и вот так человек отреагировал. Я подумал, что он несерьезно, и себе спокойно пошел к своему автомобилю. Я этому не придал значения, не думал, что это настолько серьезно, что это может кого-то зацепить для того, чтобы бить человека. Но он меня догнал и начал наносить удары, я потерял сознание", – сказал Заславский.

Он добавил, что не понимает, как вообще можно так просто поднять руку на человека по пустяковому поводу.

Юрий Заславский

"Для меня это нонсенс – бить человека. Разве что в каких-то экстремальных условиях, а не так, что я его случайно зацепил бутылкой. Это вообще глупости. У меня сотрясение мозга со всеми вытекающими, синяки на лице. Полиция сейчас занимается", – сообщил парламентарий.

По некоторым данным, нападавший был депутатом сельсовета. Но нардеп сказал, что лично с ним не знаком.

"Я с ним не знаком. Никогда в жизни его не видел. Не знаю толком, депутат ли он местного сельсовета, как говорят. Мне еще никто ничего не рассказывал. Со вторника будет более понятно", – сказал Заславский.

Как сообщал OBOZREVATEL, инцидент произошел 6 июня. В ходе драки 38-летний нардеп упал на землю и потерял сознание. Он получил травмы – ссадины и царапины лица, но от госпитализации отказался.

Позже во фракции "Слуга народа" сообщили подробности.

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