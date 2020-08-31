'Слуга народа' представила кандидатов в мэры: полный список

В понедельник, 31 августа, на съезде партии "Слуга народа" были представлены кандидаты в мэры городов.

Всего на съезде политсилы было представлено 23 человека. Полный список имен кандидатов:

Винница – глава Винницкой областной государственной администрации Сергей Борзов. Днепр – главный врач Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко. Житомир – ректор Государственного университета "Житомирская политехника" Виктор Евдокимов. Запорожье – первый заместитель главы Запорожской областной государственной администрации Виталий Тишечко. Ивано-Франковск – юристконсультант, директор строительной компании Александр Богачев. Киев – народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук. Кривой Рог – генеральный директор Центрального горно-обогатительного комбината Дмитрий Шевчик. Кропивницкий – финансист, банкир Ольга Ковалёва-Алокили. Львов – врач, депутат Львовского городского совета Тарас Клефа. Николаев – предприниматель, общественный деятель Татьяна Домбровская. Одесса – доктор филологических наук, предприниматель, педагог Олег Филимонов. Полтава – предприниматель Сергей Иващенко. Ривне – глава Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль. Сумы – народный депутат от партии "Слуга народа" Татьяна Рябуха. Славянск – депутат Славянского горсовета Ольга Алтунина. Тернополь – сценарист Виктор Гевко. Ужгород – депутат Ужгородского городского совета Виктор Щадей. Харьков – глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер. Херсон – ректор Херсонского государственного аграрно-экономического университета Юрий Кириллов. Хмельницкий – профессор, декан Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии Инна Ящук. Черкассы – предприниматель Виталий Ильченко. Черновцы – глава Черновицкого областного организации партии "Слуга народа", предприниматель Виталий Другановский. Чернигов – депутат Черниговского городского совета Юрий Тарасовец.

Кандидаты в мэры от "Слуги народа". Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, съезд партии "Слуга народа" проходит в киевском КВЦ "Парковый".

Отметим, что с 5 сентября ЦИК Украины объявила начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября 2020 года.

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