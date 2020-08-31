'Слуга народа' представила кандидатов в мэры: полный список

Открыл съезд глава партии Александр Корниенко
Всего было представлено 23 кандидата
После представления некоторые из кандидатов сделали заявления о своей предвыборной кампании
"Слуга народа" представила кандидатов в мэры.
В понедельник, 31 августа, на съезде партии "Слуга народа" были представлены кандидаты в мэры городов.
Всего на съезде политсилы было представлено 23 человека. Полный список имен кандидатов:
Винница – глава Винницкой областной государственной администрации Сергей Борзов.
Днепр – главный врач Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.
Житомир – ректор Государственного университета "Житомирская политехника" Виктор Евдокимов.
Запорожье – первый заместитель главы Запорожской областной государственной администрации Виталий Тишечко.
Ивано-Франковск – юристконсультант, директор строительной компании Александр Богачев.
Киев – народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук.
Кривой Рог – генеральный директор Центрального горно-обогатительного комбината Дмитрий Шевчик.
Кропивницкий – финансист, банкир Ольга Ковалёва-Алокили.
Львов – врач, депутат Львовского городского совета Тарас Клефа.
Николаев – предприниматель, общественный деятель Татьяна Домбровская.
Одесса – доктор филологических наук, предприниматель, педагог Олег Филимонов.
Полтава – предприниматель Сергей Иващенко.
Ривне – глава Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль.
Сумы – народный депутат от партии "Слуга народа" Татьяна Рябуха.
Славянск – депутат Славянского горсовета Ольга Алтунина.
Тернополь – сценарист Виктор Гевко.
Ужгород – депутат Ужгородского городского совета Виктор Щадей.
Харьков – глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер.
Херсон – ректор Херсонского государственного аграрно-экономического университета Юрий Кириллов.
Хмельницкий – профессор, декан Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии Инна Ящук.
Черкассы – предприниматель Виталий Ильченко.
Черновцы – глава Черновицкого областного организации партии "Слуга народа", предприниматель Виталий Другановский.
Чернигов – депутат Черниговского городского совета Юрий Тарасовец.
Кандидаты в мэры от "Слуги народа". Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, съезд партии "Слуга народа" проходит в киевском КВЦ "Парковый".
Отметим, что с 5 сентября ЦИК Украины объявила начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября 2020 года.
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