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"Слуга народа" представила кандидатов в мэры: полный список

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Политика
19,0 т.

  • Открыл съезд глава партии Александр Корниенко

  • Всего было представлено 23 кандидата

  • После представления некоторые из кандидатов сделали заявления о своей предвыборной кампании

'Слуга народа' представила кандидатов в мэры: полный список

"Слуга народа" представила кандидатов в мэры.

В понедельник, 31 августа, на съезде партии "Слуга народа" были представлены кандидаты в мэры городов.

Всего на съезде политсилы было представлено 23 человека. Полный список имен кандидатов:

  1. Винница – глава Винницкой областной государственной администрации Сергей Борзов.

  2. Днепр – главный врач Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

  3. Житомир – ректор Государственного университета "Житомирская политехника" Виктор Евдокимов.

  4. Запорожье – первый заместитель главы Запорожской областной государственной администрации Виталий Тишечко.

  5. Ивано-Франковск – юристконсультант, директор строительной компании Александр Богачев.

  6. Киев – народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук.

  7. Кривой Рог – генеральный директор Центрального горно-обогатительного комбината Дмитрий Шевчик.

  8. Кропивницкий – финансист, банкир Ольга Ковалёва-Алокили.

  9. Львов – врач, депутат Львовского городского совета Тарас Клефа.

  10. Николаев – предприниматель, общественный деятель Татьяна Домбровская.

  11. Одесса – доктор филологических наук, предприниматель, педагог Олег Филимонов.

  12. Полтава – предприниматель Сергей Иващенко.

  13. Ривне – глава Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль.

  14. Сумы – народный депутат от партии "Слуга народа" Татьяна Рябуха.

  15. Славянск – депутат Славянского горсовета Ольга Алтунина.

  16. Тернополь – сценарист Виктор Гевко.

  17. Ужгород – депутат Ужгородского городского совета Виктор Щадей.

  18. Харьков – глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер.

  19. Херсон – ректор Херсонского государственного аграрно-экономического университета Юрий Кириллов.

  20. Хмельницкий – профессор, декан Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии Инна Ящук.

  21. Черкассы – предприниматель Виталий Ильченко.

  22. Черновцы – глава Черновицкого областного организации партии "Слуга народа", предприниматель Виталий Другановский.

  23. Чернигов – депутат Черниговского городского совета Юрий Тарасовец.

Кандидаты в мэры от "Слуги народа".

Кандидаты в мэры от "Слуги народа". Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, съезд партии "Слуга народа" проходит в киевском КВЦ "Парковый".

Отметим, что с 5 сентября ЦИК Украины объявила начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября 2020 года.

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