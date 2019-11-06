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6 ноября • обновлено в 10:36
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"Честные и порядочные люди!" "Слуга народа" оскандалился заявлением о террористах

1.3т Читать материал на украинском

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Максим Ткаченко сделал скандальное заявление, в котором допустил, что среди террористов "Л/ДНР" могут быть "хорошие люди".

Более того, он не исключил, что после деоккупации ОРДЛО многие из них войдут в команду новой власти. Фрагмент его выступления показали на YouTube-канале "Радио Свобода" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Максим Ткаченко

Максим Ткаченко

Скриншот видео

"Мне кажется, что и на той стороне сейчас во "власти" все равно есть профессиональные люди, все равно есть вменяемые люди, все равно есть честные и порядочные люди, которые хотят мира, хотят возврата территорий. Но по разным причинам остаются там. Я уверен, что многих мы с вами знаем. И я не исключаю, что кто-то из них сможет остаться в команде новой власти", – заявил Ткаченко.

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Напомним, до 2014 года он жил в Луганске, где возглавлял компанию "Мастер-шоу". Она организовывала в городе гастроли звезд. Также Ткаченко известен как концертный директор певицы Тины Кароль и бывший руководитель компании "Квартал-концерт". Кроме того, он был лидером команды Владимира Зеленского на выборах президента Украины в Луганской области.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее разгорелся скандал вокруг высказываний советника секретаря СНБО Сергея Сивохо. Он заявил, что мир неизбежен в Украине, а противоположного хочет лишь "воинствующее меньшинство".

  • Также Сивохо заступился за жителей ОРДЛО и потребовал вернуть им украинские пенсии. Он призвал государство "не издеваться над людьми" и не заставлять их стоять на блокпостах.

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Персона
Максим Ткаченко
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа террористы "ДНР"
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Комментарии
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фил филипыч
фил филипыч
потому что на той стороне ТАКИЕ же люди. и когда всякие штефаны радуются что украинцы убивают там украинцев это немыслимо
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70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
Да уничтожайте друг-друга,лишь бы на здоровье пошло.
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