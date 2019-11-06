"Честные и порядочные люди!" "Слуга народа" оскандалился заявлением о террористах

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Максим Ткаченко сделал скандальное заявление, в котором допустил, что среди террористов "Л/ДНР" могут быть "хорошие люди".

Более того, он не исключил, что после деоккупации ОРДЛО многие из них войдут в команду новой власти. Фрагмент его выступления показали на YouTube-канале "Радио Свобода" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Максим Ткаченко Скриншот видео

"Мне кажется, что и на той стороне сейчас во "власти" все равно есть профессиональные люди, все равно есть вменяемые люди, все равно есть честные и порядочные люди, которые хотят мира, хотят возврата территорий. Но по разным причинам остаются там. Я уверен, что многих мы с вами знаем. И я не исключаю, что кто-то из них сможет остаться в команде новой власти", – заявил Ткаченко.

Напомним, до 2014 года он жил в Луганске, где возглавлял компанию "Мастер-шоу". Она организовывала в городе гастроли звезд. Также Ткаченко известен как концертный директор певицы Тины Кароль и бывший руководитель компании "Квартал-концерт". Кроме того, он был лидером команды Владимира Зеленского на выборах президента Украины в Луганской области.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее разгорелся скандал вокруг высказываний советника секретаря СНБО Сергея Сивохо. Он заявил, что мир неизбежен в Украине, а противоположного хочет лишь "воинствующее меньшинство".

Также Сивохо заступился за жителей ОРДЛО и потребовал вернуть им украинские пенсии. Он призвал государство "не издеваться над людьми" и не заставлять их стоять на блокпостах.

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