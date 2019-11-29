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30 ноября • обновлено в 11:07
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"Вырезали фразу!" Нардеп от "Слуги народа" оправдалась за призыв свернуть свободу слова

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Народный депутат Украины от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что ее фразу о необходимости "приглушить" свободу слова якобы вырвали из контекста.

Реакцию на разгоревшийся скандал она опубликовала на своей странице в Facebook и упрекнула журналистку Ирину Ромалийскую в непрофессионализме (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ольга Василевская-Смаглюк

Ольга Василевская-Смаглюк

"Гордон"

"Сначала ведущая спрашивает про Маричку Зверобой, потом о человеке, порвавшему портрет Порошенко, потом об Александре Дубинском и его высказываниях. Потом получает мой ответ, что у нас слишком сильная свобода слова и пора бы начать фильтровать свою речь тем, кто такое допускает. Вырезает последнюю фразу без контекста, отправляет на YouTube. Умничка, good job, well done", – возмутилась Василевская-Смаглюк.

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Она также заверила, что до начала политической карьеры за 15 лет работы в журналистике доказывала своими расследованиями, что в Украине не место коррупционной и циничной власти.

"Но, оказалось, достаточно пригрозить президенту физической расправой, и это станет нормой вещей, свободой слова. Здобули! Берегите брови, Ирина. Вам еще ими управлять и управлять", – язвительно обратилась нардеп к журналистке, которая обвинила ее в скандальной инициативе.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Скандалы вокруг "Слуги народа"
Персоны
Ольга Василевская-Смаглюк Ирина Ромалийская
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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Климкин Ваня
Климкин Ваня
Шльондра
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Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
Все правильно тебя поняли, шавка КАламойши!!!
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Архипов Михаил
Архипов Михаил
Коровы на ферме не доены, а она в В Раде сидит...
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