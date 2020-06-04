В сети появились видео выступлений группы "2Саша". Ее участниками являются первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко и народный депутат Украины этой же политической силы Александр Санченко.

Ролики были опубликованы в YouTube пользователем Александром Дзюбой. Речь идет о песнях "Заграница" и "Кровосиси" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Санченко и Корниенко Скриншот видео

Первая композиция посвящена проблемам трудовой эмиграции из Украины, а вторая – нерадивым политикам-коррупционерам. В ней даже содержится шутливая фраза с отсылкой к известной цитате беглого экс-премьер-министра Украины Николая Азарова: "Кровосиси страны, вы с народом равны. Снимай штаны, дальше действовать будем мы".

Судя по видео, вокалистами в группе являются и Корниенко, и Санченко. Однако за музыкальное сопровождение отвечает только первый замглавы "Слуги народа" – именно он играет на гитаре.

Кстати, Корниенко задекларировал авторские права на песни группы "2Саша". В пропорции 50/50 они распределены между ним и нардепом от "Слуги народа" Санченко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее выяснилось, что глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия снимался в передаче "Битва экстрасенсов" телеканала СТБ.

Позже Арахамия подтвердил свой телевизионный опыт. Он заявил, что решил принять участие в проекте в качестве гостя из любопытства.

Кроме того, так нардеп решил проверить, кто из его друзей смотрит это шоу.

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