Главная Новости
4 марта • обновлено в 14:22
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Зеленский экстренно соберет "Слугу народа" из-за Кабмина

1.4т
Читать материал на украинском

Президентская фракция "Слуга народа" проведет экстренное заседание 4 марта в связи с перезагрузкой Кабинета министров Украины.

Об этом корреспонденту OBOZREVATEL сообщил первый заместитель главы партии "Слуга народа" Александр Корниенко. Заседание начнется в 14:30.

По его словам, нардепы намерены провести финальное утверждение кандидатур на должности новых министров.

Также стало известно, что на встрече будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский. Он будет убеждать нардепов голосовать за предложенных кандидатов. Кроме того, планируется выступление Зеленского и непосредственно в сессионном зале Верховной Рады.

Партия "Слуга народа"

Партия "Слуга народа"

"Деловая столица"

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 3 марта президент Украины Владимир Зеленский также провел закрытую встречу с депутатами "Слуги народа". На ней определили новых министров Кабмина.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Отставка Кабмина Гончарука" на OBOZREVATEL.

Автор
Мила Озеровская Мила Озеровская
Тема
Отставка Кабмина Гончарука
Персоны
Александр Корниенко Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
13
6
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Вова возьми рояль для убедительности! Один раз прошло ведь!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости политики

Топ-публикации