Зеленский экстренно соберет "Слугу народа" из-за Кабмина

Президентская фракция "Слуга народа" проведет экстренное заседание 4 марта в связи с перезагрузкой Кабинета министров Украины.

Об этом корреспонденту OBOZREVATEL сообщил первый заместитель главы партии "Слуга народа" Александр Корниенко. Заседание начнется в 14:30.

По его словам, нардепы намерены провести финальное утверждение кандидатур на должности новых министров.

Также стало известно, что на встрече будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский. Он будет убеждать нардепов голосовать за предложенных кандидатов. Кроме того, планируется выступление Зеленского и непосредственно в сессионном зале Верховной Рады.

Партия "Слуга народа" "Деловая столица"

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 3 марта президент Украины Владимир Зеленский также провел закрытую встречу с депутатами "Слуги народа". На ней определили новых министров Кабмина.

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