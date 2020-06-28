"Слуга народа", который предлагал продать собаку, попал в новый скандал: могу и послать
Евгений Брагар вляпался в скандал в Facebook.
Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Евгений Брагар "сцепился" с пользовательницей сети, заявив ей, что "может и послать".
Переписка произошла на странице политика в Facebook под одним из его постов. Комментатор оставил под сообщением Брагара – об участии на выборах в Совет общественного контроля при НАБУ фейковых организаций – такой текст (цитируем): "Та ти сі вспокоїш, чи нє?"
На это политик посоветовал пользователю отписаться от его страницы, если тот не хочет ее читать.
В обсуждение вмешалась другая пользовательница, оставив комментарий: "А почему вы тыкаете, уважаемый депутат? Вы забыли, на чьи налоги живете и кто вам деньги платит? Может вам напомнить?"
"Могу и послать", – ответил на это нардеп. В одном из последующих комментариев он пояснил свой ответ тем, что "придерживается норм морали, защищая собственную идеологическую позицию".
Скриншот
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее Евгений Брагар в телеэфире посоветовал пенсионерке, которая звонила в студию, продать собаку, если он элитной породы, для оплаты коммунальных платежей.
Украинцы высмеяли заявление народного депутата и создали массу фотожаб и мемов по "собачьему" скандалу в президентской партии.
СМИ нашли бабушку и ее собаку, которые стали "знаменитыми".
В итоге Брагару пришлось оправдываться, а его коллегам из фракции "Слуга народа" – извиняться.
В "Слуге народа" заявили, что оснований для наказания нардепа нет.
Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков жестко отреагировал на скандальные высказывания Брагара и сделал предупреждение другим парламентариям.
Пенсионерка Любовь Колючая призналась, что ждет Брагара в гости. Она также показала свою дворнягу Шарика.
Сам Брагар прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг его совета о продаже собаки. Он заявил, что ему нормально живется под пристальным вниманием СМИ.