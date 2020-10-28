"Слуг народа" хотят еще раз отправить на Донбасс: озвучены сроки

Народные депутаты от "Слуги народа" могут совершить еще одну поездку на Донбасс.

Об этом сообщили журналисты Telegram-канала PavlovskyNews в среду, 28 октября, ссылаясь на источники в президентской фракции.

По их словам, инициатором выступил руководитель "слуг" в парламенте Давид Арахамия. Поездка якобы может состояться уже через несколько недель.

"На этот раз "слуги" хотят сделать акцент на общении с мирными жителями", – сказано в сообщении.

Издание "Страна" в Telegram-канале подтвердило эту информацию, опубликовав якобы переписку Арахамии в партийном чате "Слуги народа".

Он предложил "пока не наступили жесткие холода через две недели спланировать повторную поездку на Донбасс".

Как сообщал OBOZREVATEL, более ста депутатов от "Слуги народа" утром 21 октября отправились с рабочей поездкой на Донбасс, где находились в течение двух дней.

Глава фракции Давид Арахамия говорил, что "слуги" ездили "не на Мальдивы, а на передовую", чтобы узнать, что реально там происходит.