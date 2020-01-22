"Слабая позиция": Сенцов раскритиковал план Зеленского по Донбассу

Экс-политзаключенный, украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что не верит в эффективность политики президента Владимира Зеленского по примирению с Россией.

Своим мнением он поделился на полях экономического форума в швейцарском Давосе в среду, 22 января (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Путин аплодирует. Президент, который хочет мира любой ценой – это именно то, что удобно, чего хочет Путин. Это слабая позиция. Зеленский думает, что можно договориться", – сказал он. Однако, по словам Сенцова, Путин "жестокий и его невозможно расположить".

Сенцов раскритиковал план Зеленского по Донбассу Скриншоот из видео

"Или Зеленский не понимает, что он делает. Или на что-то надеется. Но эта политика не сработает. Было разведение войск, например. Стрельбы стало меньше, но погибших все еще много. Посмотрим, что будет дальше. О "зраде" говорить еще рано", – добавил режиссер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский в Давосе заявил, что если бы все стороны согласились прекратить огонь, войну на Донбассе можно прекратить "хоть сегодня".

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