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22 января • обновлено в 19:33
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"Слабая позиция": Сенцов раскритиковал план Зеленского по Донбассу

1.9т
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Экс-политзаключенный, украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что не верит в эффективность политики президента Владимира Зеленского по примирению с Россией.

Своим мнением он поделился на полях экономического форума в швейцарском Давосе в среду, 22 января (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Путин аплодирует. Президент, который хочет мира любой ценой это именно то, что удобно, чего хочет Путин. Это слабая позиция. Зеленский думает, что можно договориться", – сказал он. Однако, по словам Сенцова, Путин "жестокий и его невозможно расположить".

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Сенцов раскритиковал план Зеленского по Донбассу

Сенцов раскритиковал план Зеленского по Донбассу

Скриншоот из видео

"Или Зеленский не понимает, что он делает. Или на что-то надеется. Но эта политика не сработает. Было разведение войск, например. Стрельбы стало меньше, но погибших все еще много. Посмотрим, что будет дальше. О "зраде" говорить еще рано", – добавил режиссер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский в Давосе заявил, что если бы все стороны согласились прекратить огонь, войну на Донбассе можно прекратить "хоть сегодня".

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Темы
Российско-украинский конфликт Экономический форум в Давосе
Персоны
Олег Сенцов Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Украина
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