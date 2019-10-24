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24 октября • обновлено в 16:37
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Скандальный "слуга народа" Шевченко попал в базу "Миротворца"

1.3т Читать материал на украинском

Депутата Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Евгения Шевченко внесли в базу "Миротворца" за участие в эфире пропагандистской программы на росТВ.

Информация о том, что он попал в "чистилище", появилась на соответствующем сайте.

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"Слуга народа" Шевченко попал в базу "Миротворца"

Скриншот из видео

"Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины. Распространение недостоверной информации, манипуляция общественно значимой информацией", — сказано о Шевченко в его досье на "Миротворце".

Евгений Шевченко в

Евгений Шевченко в "Миротворца"

Скриншот из сайта

Евгений Шевченко в "Миротворца"

Евгений Шевченко в "Миротворца"

Скриншот из сайта

Напомним, что в среду, 23 октября, скандальный нардеп от президентской партии появился в эфире политического телевизионного шоу российского "Первого канала". Он заявил, что протесты, которые состоялись в Киеве 14 октября, организовали националисты по заказу.

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Темы
Война на Донбассе российская пропаганда
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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