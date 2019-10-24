Скандальный "слуга народа" Шевченко попал в базу "Миротворца"

Депутата Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Евгения Шевченко внесли в базу "Миротворца" за участие в эфире пропагандистской программы на росТВ.
Информация о том, что он попал в "чистилище", появилась на соответствующем сайте.
"Слуга народа" Шевченко попал в базу "Миротворца"
Скриншот из видео
"Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины. Распространение недостоверной информации, манипуляция общественно значимой информацией", — сказано о Шевченко в его досье на "Миротворце".
Евгений Шевченко в "Миротворца"
Скриншот из сайта
Евгений Шевченко в "Миротворца"
Скриншот из сайта
Напомним, что в среду, 23 октября, скандальный нардеп от президентской партии появился в эфире политического телевизионного шоу российского "Первого канала". Он заявил, что протесты, которые состоялись в Киеве 14 октября, организовали националисты по заказу.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко оскандалился участием в программе на росТВ. О своем выступлении перед пропагандистами он сам сообщил в Facebook, опубликовав видео.
В Офисе президента Украины Владимира Зеленского неоднозначно отреагировали на выступление Шевченко в эфире пропагандистского телеканала. Его поступок не осудили, а просто спросили, зачем это нардепу.
Затем нардеп Шевченко ответил на скандал и заявил, что его якобы подставили.
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