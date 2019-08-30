Фанат "русского мира": скандальный Минько стал секретарем комитета в Раде

Скандально известный мэр Мелитополя Сергей Минько стал секретарем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности.

Соответствующее решение было принято на заседании новоизбранного парламента 29 августа. Минько прошел в Верховную Раду как внефракционный народный депутат от 80 округа в Мелитополе.

Напомним, что в 2014 году скандальный мэр Мелитополя участвовал в пророссийских митингах в городе. Под флагом страны-агрессора он призывал жителей города к проведению сепаратистского референдума и обещал добиться торговли с Таможенным союзом.

Кроме того, одиозный нардеп торгует землей в курортном поселке Кирилловка на Азовском побережье и сыскал себе славу "черешневого магната". Ведь во время российско-украинской войны поставлял свои ягоды через Беларусь в российский Санкт-Петербург.

Сергей Минько Скриншот видео

Также Минько прославился "каруселями" на своем избирательном округе во время выборов в Верховную Раду. На двух избирательных участках зафиксировали голосование одних и тех же людей по кругу.

Полиция начала расследование по этому факту, однако заместитель Мелитопольского городского головы Сергея Минько Иван Федоров цинично отметил, что решение ЦИК и суда не сможет изменить результат внеочередных выборов в Верховную Раду по округу №80, даже фальсифицированный.

Минько на митинге в поддержку "русского мира" в 2014 году Скриншот видео

Призывы Минько к торговле с Таможенным союзом Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, деятельность Минько на протяжении пяти лет нанесла колоссальный урон бюджету и интересам Мелитополя, считают местные жители. А депутаты горсовета обратились в полицию, прокуратуру, ГБР и НАБУ.

Также поступило уже несколько сообщений "о беспредельном давлении на бизнес, вымогательстве и угрозе здоровью людей" в Мелитополе и Кирилловке. В поле зрения попали Минько и сельский голова курортной Кирилловки Иван Малеев.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!