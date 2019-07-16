Скандальному экс-заму Пшонки окончательно разрешили идти в Раду

Верховный суд Украины окончательно восстановил заместителя генерального прокурора Украины времен Виктора Януковича Рената Кузьмина кандидатом в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду 2019.

Об этом он сам сообщил на странице в Facebook в ночь на 16 июля. Экс-чиновник также опубликовал копии решение суда.

Так, судьи Верховного суда подтвердили законность отмены Шестым апелляционным административным судом снятия Кузьмина с регистрации кандидатом по спискам "Оппозиционной платформы — За жизнь".

Ренат Кузьмин ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Верховный суд окончательно запретил идти в депутаты скандальному экс-депутату и олигарху Александру Онищенко.

Ранее ЦИК сняла с выборов бывшего главу администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Клюева, а также скандального блогера Анатолия Шария.

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