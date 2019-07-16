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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/ Новости политики

Скандальному экс-заму Пшонки окончательно разрешили идти в Раду

2.5т Читать материал на украинском

Верховный суд Украины окончательно восстановил заместителя генерального прокурора Украины времен Виктора Януковича Рената Кузьмина кандидатом в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду 2019.

Об этом он сам сообщил на странице в Facebook в ночь на 16 июля. Экс-чиновник также опубликовал копии решение суда.

Так, судьи Верховного суда подтвердили законность отмены Шестым апелляционным административным судом снятия Кузьмина с регистрации кандидатом по спискам "Оппозиционной платформы — За жизнь".

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Ренат Кузьмин

Ренат Кузьмин

ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Верховный суд окончательно запретил идти в депутаты скандальному экс-депутату и олигарху Александру Онищенко.

Ранее ЦИК сняла с выборов бывшего главу администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Клюева, а также скандального блогера Анатолия Шария.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Ренат Кузьмин
Место
Украина
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Serov Oleg
Serov Oleg
хороший человек..должен пройти в раду...
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Serov Oleg, хорошему человеку- хороший гроб.
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Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
Верховный суд Украины ? А такой существует ? Суд - это когда по закону ! А это ...
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