Скандального экс-министра экологии объявили в розыск: что известно

Бывший министр экологии и природных ресурсов Николай Злочевский объявлен в розыск, из-за чего и закрыто дело.

Об этом заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка на брифинге. В частности, он назвал главную причину закрытия дела.

"Злочевский объявлен в розыск, поэтому дело прекращено", - заявил он.

Николай Злочевский delo.ua

По словам Рябошапки, сначала производство было остановлено в связи с розыском, затем восстановлено, после чего изменено подозрение. Позже производство остановилось.

"Ничего, кроме расширения подозрения не изменилось", - заявил прокурор.

Напомним, ранее руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявлял, что в уголовном производстве против компании Burisma Group не фигурируют фамилии Николая Злочевского и Хантера Байдена.

Как писал OBOZREVATEL:

бывший генпрокурор Юрий Луценко рассказал, что компанией Burisma владел министр охраны природы Януковича Николай Злочевский. После событий 2014 г. Генпрокуратура начала расследовать возможные уголовные нарушения Злочевского, в частности компании Burisma.

В августе 2017 г. прокурор Дмитрий Сус заявлял, что сразу после наложения ГПУ ареста на Burisma, подконтрольную Злочевскому, генпрокурору Луценко позвонили "сверху" с требованием прекратить ведение этого дела.

В 2015 г., перед визитом Джо Байдена в Киев, тогдашний посол США Джеффри Пайет выступил перед группой бизнесменов и инвесторов на конференции в Одессе и заявил им, что украинские прокуроры защищают коррумпированного владельца энергетической компании, в которой работает сын Байдена, Хантер, вместо того, чтобы преследовать его по закону.

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