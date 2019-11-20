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20 ноября • обновлено в 17:53
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Скандального экс-министра экологии объявили в розыск: что известно

1.2т
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Бывший министр экологии и природных ресурсов Николай Злочевский объявлен в розыск, из-за чего и закрыто дело.

Об этом заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка на брифинге. В частности, он назвал главную причину закрытия дела.

"Злочевский объявлен в розыск, поэтому дело прекращено", - заявил он.

Николай Злочевский

Николай Злочевский

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По словам Рябошапки, сначала производство было остановлено в связи с розыском, затем восстановлено, после чего изменено подозрение. Позже производство остановилось.

"Ничего, кроме расширения подозрения не изменилось", - заявил прокурор.

Напомним, ранее руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявлял, что в уголовном производстве против компании Burisma Group не фигурируют фамилии Николая Злочевского и Хантера Байдена.

Как писал OBOZREVATEL:

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Автор
Глеб Иванов Глеб Иванов
Персоны
Николай Злочевский Руслан Рябошапка
Место
Украина
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