Скандал в Раде со взятками: полиграф указал на ложь "Слуги народа"

Нардеп от "Слуги народа" член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк не получала взяток, но скрывает информацию о возможных взяточниках.

Об этом сообщила глава научно-методического совета Всеукраинской ассоциации полиграфологов Жаннетта Половникова после прохождения полиграфа политиком, передает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас я с чистым сердцем могу сказать, что обследуемая ничего от нас не скрывает, никаких денег она не брала ни разу за решение вопросов. Единственное, что она немного скрывает информацию о том, что подобные (это зафиксировано) предложения были, возможно, не непосредственно к ней, так как там реакция носит больше ассоциативный характер. Однако нашей обследуемой известно о том, что были соответствующие предложения. И она скрывает от нас также, что имеет подозрения, кто мог соблазниться, хотя устно отрицает", – рассказала эксперт.

Половникова отметила, что нардепа можно не подозревать в скандале со взятками во фракции. Полиграфолог добавила, что более детальные результаты прохождения теста будут известны завтра, 25 октября.

Специалист пояснила, что одни и те же вопросы задавались неоднократно в разных интерпретациях для того, чтобы максимально повысить достоверность полученных результатов.

В свою очередь, Василевская-Смаглюк после прохождения теста на полиграфе сообщила, что еще два нардепа дали согласие на эту процедуру: Олег Марусяк и Анна Колесник.

Ольга Василевская-Смаглюк Гордон

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