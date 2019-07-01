Скандал с "российским" Крымом: Вакарчук объяснился за оговорку

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что Крым остается украинским, а Россия - агрессор и захватчик.

Об этом он эксклюзивно рассказал OBOZREVATEL, комментируя инцидент в Харькове, когда во время выступления оговорился и назвал Крым российским.

"После страшных событий на Майдане Незалежности, после Революции Достоинства, когда началась война на востоке, когда Россия уже захватила и аннексировала российский Крым, мы снова ждали перемен", – обмолвился Вакарчук.

Однако лидер "Голоса" пояснил, что его партия поддерживает целостность страны и не торгует территориями.

"Крым - украинский. Россия - агрессор и захватчик. Территориальная целостность и государственность Украины - это абсолютная ценность, которой мы не торгуем и не размениваемся ни при каких обстоятельствах. Вот незыблемая позиция как моя личная, так и всех без исключения членов партии "Голос" . Наши люди в Крыму и на оккупированной части Донбасса - это наши люди, и мы их обязательно вернем вместе с нашими землями. Мы вернем им безопасность, защиту их прав, уважение от государства и человеческое достоинство", – сообщил политик.

Святослав Вакарчук

Вакарчук отметил, что его оговорку пытались использовать в политических махинациях.

"А те, кто сейчас под микроскопом рассматривают наши заявления, используя каждую оговорку, это те люди, для которых война и страдания наших граждан - не более ресурс, который они используют в своих политических целях. Я уверен, что люди понимают, кто искренне за них болеет, а кто ими манипулирует, скрываясь за черным пиаром и армией блогеров. Мы своего избирателя уважаем, и никогда не опустимся до таких манипуляций", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, представители партии "Голос" готовы занять ключевые должности в Верховной Раде, предоставляющие достаточные полномочия для внесения кардинальных изменений в законодательство и многие сферы жизни населения.

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