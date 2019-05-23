Скандал с "черной бухгалтерией" Януковича: Лещенко сдал в ГПУ секретные документы

Народный депутат Сергей Лещенко передал в Генеральную прокуратуру оригиналы документов по "черной бухгалтерии" Партии регионов, в которых содержится информация о экс-главе предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Поле Манафорте.

Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook. Он отметил, что передал в ГПУ документы, которые ему вернуло ФБР в связи с окончанием следствия и осуждением Манафорта в Штатах.

"Публикую протокол возвращения мне вещественных доказательств от ФБР. Теперь эти документы, среди которых оригинальные – с подписями Манафорта и печатью компании "Дэвис Манафорт", имеются у прокуратуры. Они позволяют отследить перевод одной из сумм, что фигурирует в "амбарной книге" Партии регионов. Среди документов есть и на перевод от Януковича на Манафорта 750 тысяч долларов со счета оффшорной компании с Белиза, который был открыт в Кыргызстане. Аналогичная сумма с аналогичной датой фигурирует в "черном бухгалтерии" Януковича", – сообщил парламентарий.

Лещенко добавил, что данные факты, наряду с множеством экспертиз в Украине и осуждением Манафорта в США, в очередной раз подтверждают правдивость "амбарной книги" Януковича.

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