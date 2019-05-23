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Скандал с "черной бухгалтерией" Януковича: Лещенко сдал в ГПУ секретные документы

1.6тЧитать материал на украинском

Народный депутат Сергей Лещенко передал в Генеральную прокуратуру оригиналы документов по "черной бухгалтерии" Партии регионов, в которых содержится информация о экс-главе предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Поле Манафорте.

Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook. Он отметил, что передал в ГПУ документы, которые ему вернуло ФБР в связи с окончанием следствия и осуждением Манафорта в Штатах.

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"Публикую протокол возвращения мне вещественных доказательств от ФБР. Теперь эти документы, среди которых оригинальные – с подписями Манафорта и печатью компании "Дэвис Манафорт", имеются у прокуратуры. Они позволяют отследить перевод одной из сумм, что фигурирует в "амбарной книге" Партии регионов. Среди документов есть и на перевод от Януковича на Манафорта 750 тысяч долларов со счета оффшорной компании с Белиза, который был открыт в Кыргызстане. Аналогичная сумма с аналогичной датой фигурирует в "черном бухгалтерии" Януковича", – сообщил парламентарий.

Лещенко добавил, что данные факты, наряду с множеством экспертиз в Украине и осуждением Манафорта в США, в очередной раз подтверждают правдивость "амбарной книги" Януковича.

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Персоны
Сергей ЛещенкоВиктор ЯнуковичПол МанафортДональд Трамп
Место
Украина
Теги
Партия регионовГПУФБР
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Собчишин Надія
Собчишин Надія
не знаю на щовін розраховує, але все що йому світить це життя без мандату та без верховної ради, бо його не візьме до себе жодна партія, яка має хоч тохи розуму, бо він надзвичайно токсичний та шкідливий для всіх, особливо України
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