Скандал из-за УПА: историк обвинил Польшу в методах нацистов

Власти Польши ведут необъявленную войну против памятников воинам УПА и членам ОУН. При этом они не гнушаются методами, которые использовали нацисты во время Второй мировой войны.

Об этом заявил в эфире ObozTV руководитель академических программ Центра исследований освободительного движения, историк Владимир Бирчак.

Бирчак напомнил о самом громком скандале за последнее время – сносе памятника воинам УПА в польском селе Грушовичи. По его словам, это стало "финальным аккордом в необъявленной войне памятников".

"Мы живем в 21-м веке в европейском обществе, но поляки делают вещи, которые в чем-то напоминают методы нацистов во время Второй мировой войны. Остатки этого памятника были переработаны в мелкий камень, которым была вымощена дорога в Грушовичах. Вспоминается аналогия, когда нацисты во время Второй мировой войны надгробные памятники с еврейских кладбищ сносили и ими мостили дорогу", - заявил он.

Как отметил историк, в Польше по состоянию на прошлый год это был уже шестнадцатый памятник воинам УПА и членам ОУН, который был уничтожен.

Как сообщал OBOZREVATEL, надгробный памятник воинам УПА на кладбище села Грушовичи вблизи Перемышля был демонтирован 26 апреля 2017 года представителями польских националистических организаций под руководством местных властей.

В мае 2018 года во время раскопок на месте разрушенного памятника было обнаружено захоронение минимум с тремя украинскими воинами.