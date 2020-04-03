Кстати, хотите объясню почему Владимир Александрович так тяготеет либо к малоизвестным, но понятным ему фрикам, аферам, подхалимам, юмористам, младокоррупционерам, либо к чиновникам из команды Януковича? Просто всех предыдущих депутатов и чиновников Зеленский залихватски послал в 2019. Тех, кто мог ему помочь и подставить плечо. Но его окружение из сценаристов и аферистов посоветовали послать. Поэтому приходится выбирать - либо перед ними извиниться и признать, что он был неправ, потому что профан, либо обращаться к тем, с кем давно знаком и послать их не успел. По многим причинам. Как минимум потому, что они его заказывали для выступлений на корпоративах, а он их ценил, как источник доходов. Ну и отношения выстроены.

Это объясняет и то, что во власти крайне редко, но попадаются люди из предыдущей власти, как Степанов, Маркарова или тот же Коболев. Ведь это от безысходности. Просто Богатырева зашкварена и ее назначить министром здравоохранения более опасно для рейтинга президента, чем назначить Степанова. А назначить Ставицкого вместо Коболева будет подобно самоубийству для того же пресловутого рейтинга Зеленского. Да, на рейтинг у Зеленского молятся.

Владимир Зеленский

Но скамейка запасных в команде Зеленского уже закончилась. Хотя, остался еще Женя Кошевой, который все еще, как неприкосновенный запас для президента. Но он один не может одновременно и на главу КМДА претендовать, и на премьер-министра, и на главу ОП. Поэтому Зеленский сейчас перед выбором. Или он признает свою неправоту, или будет и дальше копаться на свалке политического мусора выбирая из того, что еще подает признаки жизни и умеет делать схемы, а не строить государство.

Но проблема еще и в том, что ситуация ухудшается с каждым днем. Выяснилось, что время отпущенное на подготовку к кризисам власть просто потратила зря. К кризисам не подготовились и упустили возможность закупить тесты, аппараты ИВЛ и запретить вывоз масок из Украины. Стратегии нет. В общем, сплошной #недоразумендель. И еще многие уже не будут работать с Зеленским из-за обиды и в надежде, что он досрочно закончит свою каденцию, а они смогут впоследствии хорошо выглядеть на фоне его некомпетентности. Это для них станет, как сатисфакция. Но я опасаюсь, что если сейчас Зеленский уйдет, то после велик шанс на реванш пророссийских сил, которые пообещают все, ради того чтобы их избрали, а Кремль им финансово поможет. Но их избрание это окончательная потеря независимости и скорее всего и государственности.

Поэтому искренне надеюсь, что все же желание спасти ситуацию и не дать кризисам разрушить Украину поможет многим политикам унять свои амбиции, забыть старые обиды и объединиться для получения максимального результата. И хоть это для многих непросто, но это называется политическая зрелость и ее пора проявлять. Хотелось бы, чтоб ее проявили все участники украинской политики. Все, кому Украина не безразлична. 100 лет назад украинским элитам не удалось ее проявить и объединиться. После чего Украина потеряла независимость, а украинцы на долгие десятилетия лишились своего государства. Мы не имеем права совершить такую же ошибку вновь. Но без взросления и изменений в мировоззрении президента ситуацию не исправить. Надеюсь, что он в состоянии это понять, чтоб не оставить после себя новые трагические страницы в истории. А времени все меньше. У всех нас.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!