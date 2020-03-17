Сивохо показал, что было перед дракой с ветеранами АТО. Видео

Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо опубликовал видео с презентации Национальной платформы единства и примирения, которая состоялась 12 марта.

Запись он выложил у себя на странице в Facebook.

"Все знают, что нам пытались сорвать презентацию Платформы, но мало кто знает, что было до", – написал он.

Сергей Сивохо

На видео Сивохо рассказывает о концепте Платформы, которая, по его замыслу не является, ни организацией, ни фондом.

"Платформа – это центр, объединяющий правительственные инициативы и общественный сектор вокруг идеи прекращения войны и восстановления Донбасса и Украины", – говорил советник главы СНБО.

Напомним, что 12 марта во время презентации Национальной платформы единства и примирения произошла потасовка. Уже через полчаса после начала мероприятия представитель полка "Азов" Сергей Тамарин с места обратился к Сивохо, обвинив его в сдаче украинских интересов и предательстве.

После нескольких минут перепалки ведущий объявил о завершении мероприятия. В результате Сивохо покинул зал, представители "Нацкорпуса" пошли за ним. В холле его толкнули, и советник секретаря СНБО упал.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Правоохранители задержали националистов, которые устроили потасовку с секретарем советника СНБО Сергеем Сивохо в КВЦ "Парковый" в Киеве.

Офицер запаса, волонтер, журналист и блогер Мирослав Гай заявил, что, организовывая презентацию Национальной платформы примирения и единства в период объявленного в стране карантина, Сивохо подвергает опасности заражения коронавирусом Covid-19 ее участников.

Депутаты партии "Слуга народа" обратились к секретарю СНБО Алексею Данилову с просьбой уволить его советника Сергея Сивохо.

Напомним, 11 марта Сивохо назвал войну, развязанную Россией на Донбассе, внутренним конфликтом Украины. По его словам, из-за этого нашу страну не примут в НАТО.

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