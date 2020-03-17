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17 марта • обновлено в 16:52
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Сивохо показал, что было перед дракой с ветеранами АТО. Видео

4.7т
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Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо опубликовал видео с презентации Национальной платформы единства и примирения, которая состоялась 12 марта.

Запись он выложил у себя на странице в Facebook.

"Все знают, что нам пытались сорвать презентацию Платформы, но мало кто знает, что было до", – написал он.

Сергей Сивохо

Сергей Сивохо

На видео Сивохо рассказывает о концепте Платформы, которая, по его замыслу не является, ни организацией, ни фондом.

"Платформа – это центр, объединяющий правительственные инициативы и общественный сектор вокруг идеи прекращения войны и восстановления Донбасса и Украины", – говорил советник главы СНБО.

Напомним, что 12 марта во время презентации Национальной платформы единства и примирения произошла потасовка. Уже через полчаса после начала мероприятия представитель полка "Азов" Сергей Тамарин с места обратился к Сивохо, обвинив его в сдаче украинских интересов и предательстве.

После нескольких минут перепалки ведущий объявил о завершении мероприятия. В результате Сивохо покинул зал, представители "Нацкорпуса" пошли за ним. В холле его толкнули, и советник секретаря СНБО упал.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Сергей Сивохо
Место
Украина
Тег
СНБО
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Mega Death
Mega Death
Почему когдаxox лы говорят на своей мове, становится смешно?
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