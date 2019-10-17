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17 октября • обновлено в 17:32
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"Сидит, мучается, скучает!" Юзика подловили в Раде на раздаче билетов на "95 квартал". Фотофакт

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Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Корявченков раздавал в Верховной Раде билеты на концерт "Вечернего квартала".

Фото бывшего актера актер студии "Квартал 95", известного как "Юзик", сделало издание 1News.

На снимках показано, как Корявченков передает билеты на концерт ряду народных депутатов. В то же время в руках "Юзика" была целая пачка билетов на концерт, который состоялся в тот же день, 16 октября, в 19:00 во Дворце "Украина".

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Данный инцидент бурно обсуждали в сети. Так, певица Анастасия Приходько в Facebook пристыдила нардепа.

"Если делать нечего тебе мой друг, если ты от жизни своей устал, здесь всегда зажигает наш вечерний квартал. Ну, разве так можно?" – написала она.

Юрий Корявченков в Раде

Юрий Корявченков в Раде

1News

Юрий Корявченков в Раде

Юрий Корявченков в Раде

1News

Билеты на "Вечерний Квартал"

Билеты на "Вечерний Квартал"

1News

Журналист Евгений Агарков в сети отметил, что цена таких билетов доходит до 3500 гривен.

"Работа в Раде "кипит". Билетов целая пачка, цена одного иногда варьируется до 3500 гривен. Далее возникает логичный вопрос: что значит эта раздача? Блат? Взятка? Поощрение? Расплата? Когда-то в ленте прочитал: Можно вывести мальчиков из 95-о квартала, но 95 квартал из мальчиков – никогда", – отметил он.

Пользователи сети были возмущены, в комментариях отмечая, что ВР превращается в "Квартал".

"Чему тут удивляться? 95 квартал в Раде. Возможно, скоро в кулуарах поставят лоток с билетами на концерты, если в сессионном зале запретят", "Кто возьмет билетов пачку", "И зачем в Раду? Сидит, мучается, скучает", "В рабочее время видимо больше нечем заняться", "Опять барыги во власти?" – негодовали в сети.

"Сидит, мучается, скучает!" Юзика подловили в Раде на раздаче билетов на "95 квартал". Фотофакт

Скриншот

"Сидит, мучается, скучает!" Юзика подловили в Раде на раздаче билетов на "95 квартал". Фотофакт

Скриншот

"Сидит, мучается, скучает!" Юзика подловили в Раде на раздаче билетов на "95 квартал". Фотофакт

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива попался на "рукоблудии" в зале Верховной Рады.

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Персона
Юрий Корявченков
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа Верховная Рада Украины 95 Квартал
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70rus xxx
70rus xxx
Дайте ему Кубик Рубика,пускай делом займется.
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Коксовый Ларушка
Коксовый Ларушка
70rus xxx, иди на завод уборщиком, хоть какую то пользу принесешь.
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