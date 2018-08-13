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Шутки в сторону: Ющенко разгромил "президентов" Зеленского и Вакарчука

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Третий президент Украины Виктор Ющенко заявил, что не представляет в ближайшие годы ситуацию, когда бы государство мог возглавить человек без опыта государственной службы.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде", комментируя политические перспективы артиста Владимира Зеленского и певца Святослава Вакарчука.

На вопрос, могут ли Зеленский и Вакарчук пойти в президенты, Ющенко ответил: "Я убежден, что они умные люди".

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"Они успешные, талантливые и молодые. И это уже слишком много для одного человека", – уточнил он.

Ющенко подчеркнул, что безотносительно к именам не стоит шутить с темой поста президента.

Виктор Ющенко

"Если Вы себя уважаете, если Вы понимаете, что это – не просто колоссальная ответственность, это колоссальная практика, колоссальная профессия, это человек, который должен владеть очень многими обстоятельствами, обладать большой долей жертвенности", – добавил он.

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"Я не представляю в Украине президента, который ни одного дня не был на государственной службе, не руководил несколькими десятками тысяч человек. Хотя бы лет 10-15", – заявил экс-президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце июня Зеленский обратился к Вакарчуку с неожиданным предложением. Украинцы предположили, что речь идет об объединении перед президентскими выборами. Позже Зеленский в одном из интервью заверил, что не будет и никогда не собирался участвовать в политической гонке.

Смотрите видео по теме

Читайте все новости по теме "Президентские выборы 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Президентские выборы 2019
Персоны
Виктор ЮщенкоВладимир ЗеленскийСвятослав Вакарчук
Место
Украина
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Минько Вячеслав
Минько Вячеслав
В Польше Лех Валенса,в Чехословаеии Вацлав Гавел сколько мне известно эти люди в президентских академиях не учились они любили свою страну уважали свой народ и сделали то что сделали.В отличии от наших политиканствующих деятелей которые смотрят только чтобы где то что то стащить.И ломятся закусив удила к тому бюджетному корыту.
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Melnyk Svitlana
Melnyk Svitlana
Зараз дуже зручно коментувати або радити комусь, що треба робити для України.Ось тільки чомусь коли ВИ -ЮЩЕНКО мали всі можливості з України зробити цукерку, ви з неї зробили --------.Я думаю вам треба мовчки сидіти, а не робити з себе мудрого політика,( ми це вже бачили і відчули на собі)
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Volovik Oleg
Volovik Oleg
Графский Степан , а ты считаешь что вы выбрали достойного ? Вам его назначили на общем сходняке воровского и фсбешного сообществ . Так что ваш удел ждать когда он отойдёт и вам назначат другого , а плевать против ветра себе дороже .
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