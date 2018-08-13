Шутки в сторону: Ющенко разгромил "президентов" Зеленского и Вакарчука

Третий президент Украины Виктор Ющенко заявил, что не представляет в ближайшие годы ситуацию, когда бы государство мог возглавить человек без опыта государственной службы.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде", комментируя политические перспективы артиста Владимира Зеленского и певца Святослава Вакарчука.

На вопрос, могут ли Зеленский и Вакарчук пойти в президенты, Ющенко ответил: "Я убежден, что они умные люди".

"Они успешные, талантливые и молодые. И это уже слишком много для одного человека", – уточнил он.

Ющенко подчеркнул, что безотносительно к именам не стоит шутить с темой поста президента.

Виктор Ющенко

"Если Вы себя уважаете, если Вы понимаете, что это – не просто колоссальная ответственность, это колоссальная практика, колоссальная профессия, это человек, который должен владеть очень многими обстоятельствами, обладать большой долей жертвенности", – добавил он.

"Я не представляю в Украине президента, который ни одного дня не был на государственной службе, не руководил несколькими десятками тысяч человек. Хотя бы лет 10-15", – заявил экс-президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце июня Зеленский обратился к Вакарчуку с неожиданным предложением. Украинцы предположили, что речь идет об объединении перед президентскими выборами. Позже Зеленский в одном из интервью заверил, что не будет и никогда не собирался участвовать в политической гонке.

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