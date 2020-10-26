Штепа "ворвалась" во второй тур выборов в Славянске – экзитпол

Городской голова Славянска Донецкой области Вадим Лях набрал 34,8% голосов на местных выборах-2020.

Во втором туре, скорее всего, в борьбе за кресло мэра он столкнется с Нелей Штепой, которая набрала 23,1%. Данные экзитпола опубликовало аналитическое бюро "Система".

Результаты остальных кандидатов:

Павел Придворов – 20,7%

Ольга Алтунина – 17,6%

Андрей Секлецов – 2,6%

Евгений Недосека – 1,2%.

Также согласно данным экзитпола, в Славянский городской совет проходят шесть партий:

Оппозиционная платформа "За жизнь" – 25,2%

"Партия мира и развития" – 22,7%

"Оппозиционный блок" – 18,4%

"Слуга Народа" – 17,1%

"Наш Край" – 7,2%

Европейская солидарность – 5,8%

В рамках экзитпола были опрошены 2053 избирателей Славянска, статистическая погрешность не превышает 1,9%.

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