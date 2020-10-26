Штепа "ворвалась" во второй тур выборов в Славянске – экзитпол

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Политика
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  • Во второй тур проходят Вадим Лях и Неля Штепа

  • По предварительным данным, они набрали 34,8% и 23,1% соответственно

  • В Славянский городской советпроходят шесть партий

Вадим Лях и Неля Штепа

Городской голова Славянска Донецкой области Вадим Лях набрал 34,8% голосов на местных выборах-2020.

Во втором туре, скорее всего, в борьбе за кресло мэра он столкнется с Нелей Штепой, которая набрала 23,1%. Данные экзитпола опубликовало аналитическое бюро "Система".

Результаты остальных кандидатов:

  • Павел Придворов – 20,7%

  • Ольга Алтунина – 17,6%

  • Андрей Секлецов – 2,6%

  • Евгений Недосека – 1,2%.

Выборы городского головы Славянска.

Также согласно данным экзитпола, в Славянский городской совет проходят шесть партий:

  • Оппозиционная платформа "За жизнь" – 25,2%

  • "Партия мира и развития" – 22,7%

  • "Оппозиционный блок" – 18,4%

  • "Слуга Народа" – 17,1%

  • "Наш Край" – 7,2%

  • Европейская солидарность – 5,8%

Выборы в Славянский городской совет.

В рамках экзитпола были опрошены 2053 избирателей Славянска, статистическая погрешность не превышает 1,9%.

Местные выборы в Славянске.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • стало известно, что Нелю Штепу зарегистрировали кандидатом в мэры Славянска. На выборы она идет от "Партии мира и развития".

  • О намерении баллотироваться она заявила еще в январе 2020 года, а в августе в Славянске появились агитационные билборды с ней, что вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях.

  • Нелю Штепу задержали в июле 2014 года. Ее обвинили в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

  • Свою вину она не признала, пояснив, что призывала российского президента Владимира Путина ввести войска под угрозами террористов, а интервью российским СМИ давала "под дулом автомата".

  • Судебные заседания по ее делу регулярно переносятся, в начале июля одно из них не состоялось из-за неявки свидетелей.

  • Также против Штепы ведется еще одно расследование – ее подозревают в причастности к убийству офицера Службы безопасности Украины Геннадия Беличенко в апреле 2014 года.

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