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29 марта • обновлено в 15:38
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Шмыгаль задумал урезать зарплаты топ-чиновников вдвое: кого коснется

2.7т
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Кабинет министров Украины собирается урезать вдвое зарплаты топ-чиновников на время борьбы с пандемией коронавируса.

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Как сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль, правительство предлагает, чтобы до конца 2020 года чиновники, которые имеют зарплату более 10 "минималок" (сейчас 47 000 грн), получали только половину.

Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль

Исключение составят работники, задействованные в мероприятиях по борьбе с COVID-19 и по вопросам нацбезопасности и обороны.

"Мы хотим на 30% уменьшить размер оплаты труда и вознаграждения руководителям и членам наблюдательных советов госпредприятий и госкомпаний", – добавил премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления, согласно которому все зарплаты народных депутатов могут передать на борьбу с пандемией коронавируса.

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Тема
Коронавирус
Персона
Денис Шмыгаль
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины вирус
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