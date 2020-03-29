Шмыгаль задумал урезать зарплаты топ-чиновников вдвое: кого коснется

Кабинет министров Украины собирается урезать вдвое зарплаты топ-чиновников на время борьбы с пандемией коронавируса.

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Как сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль, правительство предлагает, чтобы до конца 2020 года чиновники, которые имеют зарплату более 10 "минималок" (сейчас 47 000 грн), получали только половину.

Денис Шмыгаль

Исключение составят работники, задействованные в мероприятиях по борьбе с COVID-19 и по вопросам нацбезопасности и обороны.

"Мы хотим на 30% уменьшить размер оплаты труда и вознаграждения руководителям и членам наблюдательных советов госпредприятий и госкомпаний", – добавил премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления, согласно которому все зарплаты народных депутатов могут передать на борьбу с пандемией коронавируса.

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