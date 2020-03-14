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14 марта • обновлено в 12:18
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Шмыгаль собрал экстренное заседание Кабмина из-за коронавируса: появилась повестка

1.4т
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль собрал внеочередное заседание правительства из-за ситуации с коронавирусом в Украине.

Как сообщает пресс-служба главы Кабмина, закрытое заседание началось в 12:00 в субботу, 14 марта.

"Будут рассматриваться документы с ограниченным доступом, поэтому даже без желания быть открытыми, есть процедуры, которые мы должны придерживаться. Сразу хочу отметить, что будут приниматься исключительно те инициативы, которые в своей речи вчера озвучил президент Украины Владимир Зеленский", – говорится в сообщении.

Также была озвучена повестка заседания:

  • закрытие на две недели пунктов пропуска через границу для регулярного пассажирского сообщения с 17 марта;

  • прекращение въезда на территорию Украины иностранцев в течение двух недель с 16 марта;

  • закрытие на две недели контрольных пунктов на линии разграничения с временно оккупированными территориями с 16 марта;

  • финансирование Минфином изготовления не менее 200 тыс. Тестов для ПЦР-диагностики коронавируса Институтом молекулярной биологии и генетики НАН Украины на передачу МЗ;

  • обеспечение индивидуальными средствами защиты медперсонала, контактных лиц, работников правоохранительных и органов спасения, задействованных в противоэпидемических мероприятиях;

  • стимулирование отечественных предприятий для производства необходимых средств для оказания помощи больным;

  • выделение средств Минздрава для закупки необходимых средств медицинского назначения для населения;

  • обеспечение приоритетного проведения платежей на закупку товаров, работ и услуг, связанных с противодействием распространению COVID-19;

  • введение в установленном порядке таможенного оформления в течение одних суток грузов с гуманитарной помощью, поступающих в Украину, связанную с организацией борьбы с COVID-19.

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Автор
Тимур Григоренко
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