Шмыгаль решил вызвать "на ковер" мэров крупных городов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль принял решение провести онлайн-встречу с мэрами крупных городов на фоне протестов против карантина выходного дня.

Как сообщает ТСН, такая встреча запланирована на понедельник, 16 ноября.

Ранее мэры ряда городов отказались вводить карантин выходного дня. В частности, несогласие с постановлением Кабинета министров озвучили во Львове, Одессе, Ривне, Житомире, Краматорске, Луцке, Славянске, Черкассах, Мукачево, Тернополе, Днепре, Чернигове и Ивано-Франковске.

По всей стране прошли акции протеста предпринимателей против введения правительством так называемого карантина выходного дня.

Только за первый день нового карантина, 14 ноября, полицейские начали 9 уголовных производств и составили 990 административных протоколов за нарушение карантинных ограничений.

Больше всего нарушений зафиксировано во Львовской области – 390, в Днепропетровской области – 209, в Черкасской области – 128, в городе Киеве – 121, в Киевской области – 84 и в Тернопольской области – 74.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что министр здравоохранения Максим Степанов рекомендовал мэрам, которые выступили против карантина выходного дня, посетить больницы и посмотреть на пациентов в тяжелом состоянии. Он добавил, что местные власти по закону могут только усиливать карантинные меры, но не выполнять решение Кабмина они не имеют права.

Премьер Денис Шмыгаль также заявил, что мэры городов не имеют полномочий разрешать работать заведениям, деятельность которых запрещена правилами карантина выходного дня в Украине. Он поручил главам ОГА скоординировать работу местной полиции, а также Госпотребслужбы для проверки субъектов хозяйствования, которые не должны принимать посетителей.