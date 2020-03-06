Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о манипуляциях на теме поставок воды в Крым и поставил точку в этом вопроса - поставки будут осуществлять для нужд украинских граждан.

Об этом он заявил в эфире "Свободы слова" с Савиком Шустером. По словам премьера, цель таких поставок - помочь украинцам, оказавшимся на аннексированной территории.

"Конечно, мы говорим о том, что мы не собираемся поставлять воду по каналу в Крым для промышленных и военных нужд. Речь вчера шла про поддержку украинцев в центральной части Крыма, где воды не хватает, если в этом возникнет гуманитарная необходимость. На этом прошу поставить точку и больше этими словами не манипулировать, на этой теме не спекулировать", - заявил Шмыгаль.

Денис Шмыгаль Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шмыгаль уже заявлял о намерениях поставлять воду в Крым. Заявление Шмыгаля вызвало бурную реакцию в соцсетях. OBOZREVATEL собрал наиболее яркие высказывания по этому поводу.

Позже он пояснил, что имел в виду.

Осень 2019 года в Крыму была крайне засушливой. На протяжении четырех месяцев полуостров оставался без дождей. Высохло много рек, водохранилища мелеют.

Во время визита в Крым президент России Владимир Путин признал проблему водоснабжения полуострова.

Ранее в "Слуге народа" заявили, что подача воды в Крым в обмен на вывод российских войск из Донбасса может стать "допустимым компромиссом".

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