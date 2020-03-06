Главная Новости
6 марта • обновлено в 21:32
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Шмыгаль потребовал не манипулировать на теме поставок воды в Крым

754
Читать материал на украинском

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о манипуляциях на теме поставок воды в Крым и поставил точку в этом вопроса - поставки будут осуществлять для нужд украинских граждан.

Об этом он заявил в эфире "Свободы слова" с Савиком Шустером. По словам премьера, цель таких поставок - помочь украинцам, оказавшимся на аннексированной территории.

"Конечно, мы говорим о том, что мы не собираемся поставлять воду по каналу в Крым для промышленных и военных нужд. Речь вчера шла про поддержку украинцев в центральной части Крыма, где воды не хватает, если в этом возникнет гуманитарная необходимость. На этом прошу поставить точку и больше этими словами не манипулировать, на этой теме не спекулировать", - заявил Шмыгаль.

Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шмыгаль уже заявлял о намерениях поставлять воду в Крым. Заявление Шмыгаля вызвало бурную реакцию в соцсетях. OBOZREVATEL собрал наиболее яркие высказывания по этому поводу.

Позже он пояснил, что имел в виду.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Свобода слова Савика Шустера" на OBOZREVATEL.

Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Свобода слова Савика Шустера
Персоны
Денис Шмыгаль Савик Шустер
Место
Украина
Теги
Крым Крым без воды
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
10
4
Смешно
0
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гоша Злой
Гоша Злой
шустеру респект - собрал вместе в начале программы 2 лузеров - кролика и саакашвили. стыдоба слушать
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги