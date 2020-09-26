Яценко не опроверг своей причастности к снятию с выборов мэра Умани

Нардеп от фракции "За майбутнє" Антон Яценко не стал отрицать свою причастность к снятию мэра Умани Александра Цебрия с местных выборов.

На ситуацию известный схематозник времен президента-беглеца Виктора Януковича отреагировал в хамской манере на своей странице в Facebook в субботу, 26 сентября.

По его словам, ему позвонил неизвестный человек и представился Геннадием Корбаном. Голос был похож, заверил нардеп.

"Мартышка требовала, чтобы я повлиял на избирательную комиссию Уманской ОТГ, для регистрации другой обезьянки, которая якобы не смогла даже правильно составить и подать документы!" – дерзко заявил Яценко.

Как писал OBOZREVATEL, накануне мэр Днепра Борис Филатов в прямом эфире украинского телевидения рассказал, что Антон Яценко стоит за снятием с выборов главы Умани Александра Цебрия. Он призвал лидеров парламентских фракций повлиять на ситуацию и предоставить жителям города право выбирать мэра. По данным СМИ, Яценко контролирует 12 из 18 членов комиссии в Умани.

Также есть данные о том, что Яценко ищет возможности не допустить к выборам действующего мэра Черкасс Анатолия Бондаренко.

Напомним, еще два года назад OBOZREVATEL рассказывал о том, что украинцы должны были платить по тысяче гривен за внесение в базу информации о стоимости недвижимости, которую они хотят продать. Несколько фирм, которые, вероятно, были связаны с Антоном Яценко, должны были заработать на этом более 600 миллионов в год.