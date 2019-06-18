Шантажируют застройщиков на $300 тыс.: журналисты раскрыли "строительную" схему

Журналисты раскрыли "строительную" схему активиста Сергея Мельниченко и утверждают, что он шантажирует киевских застройщиков, выводя жителей на протесты.

Стало известно, что он работает в паре с Пётром Михайленко (он же Буйгашев). Оба – члены комиссии при Киевском горсовете по проблемным стройкам во главе с Владимиром Бондаренко. Об этом написала первый заместитель главреда "Страны" Светлана Крюкова в Facebook.

Сергей Мельниченко Facebook

Также она опубликовала видеофрагмент из трёхчасовой скрытой записи с представителем застройщика, где Мельниченко "накручивает" цену решения вопроса по стройке на Протасовом яру (чтобы просмотреть видео, доскрольте до конца страницы). По словам журналиста, такие схемы являются причиной того, что в Украину не заходит иностранный инвестор.

"Кто на видео? Фунт. Активист классический Сергей Мельниченко. Специализация – стройки. Нигде не работает. Некогда – много общественной работы. Одна из громких – Врадиевская хода. Помните, когда на Киев шла хода против ментов, которые изнасиловали женщину. Мельниченко планировал ее "продать", то есть развернуть за $300 тыс. Человеческим языком – это профессиональный вымогатель. Сегодня трудится на строительном рынке", – пишет Крюкова.

Журналист описала схему, по которой работает Мельниченко. Так, он высматривает нового застройщика на старте строительства. “Прокачивает” заблаговременно местных жителей. "Организовывает, собирает, внушает, дезинформирует, выводит на митинг. Плакаты, шум, резонанс, справедливое возмущение. Картинка для СМИ. Жители справедливо не любят застройщиков, поэтому конструкция работающая. Мельниченко "шатает" стройку до тех пор, пока инвестор не усаживается с ним за стол переговоров", – отмечат Крюкова.

"А дальше все просто. Цена вопроса зависит от уровня резонанса. Если раскачали лихо – $200-300 тыс., и Мельниченко сворачивает передвижной цирк. Если резонанс невелик, но инвестор пуглив – можно сторговаться за сотку", – продолжает она.

Как отмечалось выше, Мельниченко и Михайленко (Буйгашев) являются членами комиссии при горсовете по проблемным стройкам. Решение вопроса на комиссии они продают в комплекте с другими услугами, пишет журналист.

"Эта пара годами обилечивала застройщиков. $100 тыс., 200 тыс., 300 тыс. И самое ужасное – они платят. Почему? Потому что бизнесу нужна тишина и минимизация рисков. Петя и Серёжа монополизируют протест и сворачивают тогда, когда договорятся. И к решению вопросов местных жителей это не имеет никакого отношения. Активисты забирали деньги и уходили на новую стройку.

За их спинами – сотни достроенных объектов и масса ранговых дел. Это работало, пока мы не встретились. Протасов яр – добро пожаловать, черти. Моя задача – не отогнать их от стройки, а посадить", – заявила Крюкова.

Журналист отметила, что большая часть материалов по этому делу уже передана правоохранительным органам. Она обратилась ко всем бизнесменам, кто имел дело с этими аферистами. Попросила делиться информацией – как о прошлых заказах, так и о будущих. "Всех причастных, в том числе и сотрудников киевской мэрии, сделаем популярными, нищими и очень счастливыми", – подытожила Крюкова.

Кроме того, первый заместитель главреда издания опубликовала соответствующий сюжет коллег по этой теме.

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