"Погулять по базару": политик пояснил, от чего зависит исход по Донбассу

Российский оппозиционный политик и экс-депутат Госдумы Илья Пономарев заявил, что развитие войны на Донбассе будет зависеть от внутриукраинских процессов.

Как заявил он в интервью "Сегодня", Россия основные усилия в этом вопросе направит на вмешательство в политическую ситуацию в Украине.

"Выборы же, значит – есть шанс "погулять по базару": продвинуть лояльных себе кандидатов в президенты, как минимум, лояльных депутатов в Верховную Раду. В этой ситуации изменения на Донбассе в любую сторону не выгодны", - пояснил политик.

По его словам, в Москве очень боятся, что Украина начнет наступление перед чемпионатом мира по футболу. Именно по этой причине Россия сейчас перекидывает военную технику в ОРДЛО, добавил экс-депутат.

"Да, разное говорят, целая пропагандистская кампания про Горловку по росТВ. Они реально много туда новой техники закачали. Явно в военном плане опасаются", - отметил Пономарев.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 июня Государственный департамент США в очередной раз призвал Россию вывести свои войска с территории Украины.