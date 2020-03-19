Шахов показал результат анализа на коронавирус. Официальный документ

Нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов, который заразился коронавирусом COVID-19, показал медицинскую справку с диагнозом.
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Документ он опубликовал на своей странице в Facebook.
"Наконец получил физическую справку с результатами анализа. Тест на COVID-19 показал положительный результат", – говорится в сообщении.
Результаты теста на коронавирус
Facebook Сергей Шахов
Напомним, что народный депутат Украины Сергей Шахов от группы "Довіра" подтвердил, что заражен китайским коронавирусом COVID-19.
Политик заявил, что не боится рассказывать о своих симптомах и готов делать это, чтобы люди не паниковали. При этом жена депутата Шахова тоже подхватила коронавирус.
Сергей Шахов
Как сообщал OBOZREVATEL:
Народный депутат от группы "Довіра" Сергей Шахов заразился коронавирусом, вероятно, после поездки на курорт Куршевель (Франция).
После возвращения Шахов общался с представителями нового Кабинета министров.
Президент Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что 17 марта персональная карточка зараженного коронавирусом Шахова была зарегистрирована для голосований и его коллеги занимались "кнопкодавством".
В ответ Шахов опубликовав скриншот с сайта парламента, где видно, что в тот день он не принимал участия в голосованиях.
Сотрудники Министерства здравоохранения прибыли в помещение Верховной Рады Украины в Киеве, чтобы провести все необходимые мероприятия.
11 марта Кабинет министров Украины ввел карантин по всей стране до 3 апреля в связи с эпидемией коронавируса Covid-19.
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