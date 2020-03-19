Шахов показал результат анализа на коронавирус. Официальный документ

Нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов, который заразился коронавирусом COVID-19, показал медицинскую справку с диагнозом.

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Документ он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Наконец получил физическую справку с результатами анализа. Тест на COVID-19 показал положительный результат", – говорится в сообщении.

Результаты теста на коронавирус Facebook Сергей Шахов

Напомним, что народный депутат Украины Сергей Шахов от группы "Довіра" подтвердил, что заражен китайским коронавирусом COVID-19.

Политик заявил, что не боится рассказывать о своих симптомах и готов делать это, чтобы люди не паниковали. При этом жена депутата Шахова тоже подхватила коронавирус.

Сергей Шахов

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