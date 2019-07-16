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Съездил на поклон в Москву: Бойко признался, о чем договорился с партией Путина

13.5т Читать материал на украинском

Лидер "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко, который 8 июля вместе с кумом президента РФ Виктором Медведчуком ездили в Москву, подтвердил, что создал межпартийную группу с "Единой Россией" и готовит меморандум о сотрудничестве с партией Владимира Путина.

Об этом он заявил в эфире NEWSONE на политическом ток-шоу "Эпицентр украинской политики”. По словам Бойко, "надо нормализовать отношения с Россией".

"В силу того, что мы соседи – раз, торговые партнеры – два, и исторически связаны производственными и культурными связями. Приведу пример. Парламент, который вчера, Слава Богу, закончил каденцию, принял с десяток деклараций о том, что Россия – агрессор, обращения в ООН заклеймить позором и т. д. Голосовала вся правящая коалиция, говорили о патриотизме, о том, что надо наказать Россию и т. д. При этом мы сегодня продаем в Россию товаров на 4,5 млрд долларов, а купили у России товаров на 7,5 млрд долларов. Это значит, что мы отдали свою валюту в страну с более сильной экономикой с криками о том, что она – агрессор. Я спрашиваю у наших псевдопатриотов: если так, то у вас мозгов хватает не отдавать, попробуйте забрать валюту", – сказал он.

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Бойко договорился с партией Путина

Бойко договорился с партией Путина

Бойко озвучил цели поездки в столицу Российской Федерации к премьер-министру страны-агрессора Дмитрию Медведеву.

"Первый раз когда мы поехали в Москву, у нас какая была задача? Она и остается: выровнять торгово-экономический баланс, чтобы мы покупали и продавали одинаково, потому что у нас слабая экономика. Замкнутый круг с МВФ надо разорвать, восстановив рынок России и продавая туда больше, чем покупаем", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 марта Медведчук и Бойко уже ездили в Москву на встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Там политики заявили, что Украина должна сохранить транзит газа путём создания газотранспортного консорциума с Россией.

В Украине резко отреагировали на визит политиков в тыл агрессора. В сети заявили, что такие встречи "тянут на уголовку".

В свою очередь СБУ заявила, что "в пределах своей компетенции в сжатые сроки предоставит правовую оценку визита граждан Украины Юрия Бойко и Виктора Медведчука к одному из лидеров страны-агрессора, а также их заявлениям".

Генпрокурор Юрий Луценко пообещал, что будет зарегистрировано уголовное производство о незаконном пересечении границы в связи с полетом в Москву Бойко и Медведчука.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Юрий Бойко Владимир Путин
Место
Украина
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Nayden Serg
Nayden Serg
Этого пид.ра давно пора еще за вышки посадить надо, или по старинке на палю його.
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Макарский Александр
Макарский Александр
Не переживайте, шумеры-нерабы. Вам всё равно сосать панский сапог. А будет он русским или амерским-по барабану. Один хер ваше место в дупе
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залупутин Залупутин
залупутин Залупутин
Макарский Александр, все возможно а ты уже сосешь руский сапог?
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
А эта бойка не спрашивала у медведпута, как там поживают украденные вышки!?!?!
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