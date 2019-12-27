"Права за сало?" Сеть разозлило хамское паркование "Юзика". Появились фото

В сети вспыхнула волна возмущения из-за фото с неправильно припаркованной машиной народного депутата от "Слуги народа" Юрия Корявченкова ("Юзика").

Они были сделаны в родном городе парламентария – Кривом Роге. Снимки опубликовал пользователь Алекс Игнатенко в сообществе "Это Кривой Рог, детка" на Facebook.

"Дзержинка. "Юзик" припарковался у "Копоти и Баклажана". Права за сало?" – написал автор публикации.

"Юзик" по-хамски припарковался в Кривом Роге Алекс Игнатенко

"Юзик" по-хамски припарковался в Кривом Роге Алекс Игнатенко

В комментариях под постом люди также взорвались гневом из-за игнорирования нардепом элементарных правил паркования.

"Ему можно", "Гнать этого "Юзика" сс*нными тряпками! Достал уже. Думает, раз кент презика, то все можно. Он теперь тут царь и бог", "Юзику" теперь все можно!" –негодуют украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 декабря Корявченков временно заблокировал работы по расчистке здания сгоревшего одесского колледжа и поиску пропавших людей под завалами.

Случай автохамства произошел напротив въезда на территорию расчистки завалов на улице Троицкой в Одессе. Нардеп бросил свой элитный внедорожник Toyota прямо посреди перекрестка и ушел.

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