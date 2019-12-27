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27 декабря • обновлено в 15:53
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"Права за сало?" Сеть разозлило хамское паркование "Юзика". Появились фото

12.1т
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В сети вспыхнула волна возмущения из-за фото с неправильно припаркованной машиной народного депутата от "Слуги народа" Юрия Корявченкова ("Юзика").

Они были сделаны в родном городе парламентария – Кривом Роге. Снимки опубликовал пользователь Алекс Игнатенко в сообществе "Это Кривой Рог, детка" на Facebook.

"Дзержинка. "Юзик" припарковался у "Копоти и Баклажана". Права за сало?" – написал автор публикации.

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"Юзик" по-хамски припарковался в Кривом Роге

"Юзик" по-хамски припарковался в Кривом Роге

Алекс Игнатенко

"Юзик" по-хамски припарковался в Кривом Роге

"Юзик" по-хамски припарковался в Кривом Роге

Алекс Игнатенко

В комментариях под постом люди также взорвались гневом из-за игнорирования нардепом элементарных правил паркования.

"Ему можно", "Гнать этого "Юзика" сс*нными тряпками! Достал уже. Думает, раз кент презика, то все можно. Он теперь тут царь и бог", "Юзику" теперь все можно!" –негодуют украинцы.

"Права за сало?" Сеть разозлило хамское паркование "Юзика". Появились фото

"Права за сало?" Сеть разозлило хамское паркование "Юзика". Появились фото

"Права за сало?" Сеть разозлило хамское паркование "Юзика". Появились фото

"Права за сало?" Сеть разозлило хамское паркование "Юзика". Появились фото

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 декабря Корявченков временно заблокировал работы по расчистке здания сгоревшего одесского колледжа и поиску пропавших людей под завалами.

Случай автохамства произошел напротив въезда на территорию расчистки завалов на улице Троицкой в Одессе. Нардеп бросил свой элитный внедорожник Toyota прямо посреди перекрестка и ушел.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Юрий Корявченков
Место
Украина Кривой Рог
Тег
Партия Слуга народа
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Комментарии
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Горяйнов Юрій
Горяйнов Юрій
Я давно пропонував у таких випадках вішати поряд яскравий мішечок з цвяшками і написом " Хлопчики і дівчатка, напишіть або намалюйте цвяшками на машинці дяді що ви про нього думаєте. Він вам буде дуже вдячний..."
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Иванов Коля
Иванов Коля
Чем больше такой фигни показывает "ОБОЗ", тем меньше его читают.
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
"возмущены" всё те же 5 боевых фейспукнутых пидapaса))))))
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