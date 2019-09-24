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24 сентября • обновлено в 09:41
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Сергей Климовский
Сергей Климовский
Кандидат исторических наук, историк, археолог и блогер Все статьи автора

"Формула Киева" vs "формулы Штайнмаера"

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Сначала 20 сентября "забуксовал" в Минске "нормандский формат", затем "уехала" в неопределённость встреча Зеленского с Путиными, а 21 сентября телеканал "Россия 1" призвал к наступлению на Киев и возник вопрос, что происходит?

Ничего сверхъестественного: в Москве кочевряжатся и как обычно пытаются надавить "под столом" на участников переговоров.

Аналогичная картинка в эти дни наблюдалась и с переговорами в Анкаре между Ираном, РФ и Турцией.

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Официально переговоры в Анкаре начались 17 сентября. Неофициально – 16 сентября, и поведение Москвы на них было идентично её поведению в 2015 г. во время переговоров в рамках "Минска-2". Лишь российские журналисты в Анкаре не лаяли на Эрдогана, как лаяли на Порошенко. С 12 по 15 сентября РФ интенсивно бомбила населенные пункты в Идлибе только для того, чтобы сделать Эрдогана уступчивым. Вечером 15 сентября эта "музыка" прекратилась и все два дня пока шли переговоры в Идлибе была "подмосковная тишина". После их окончания Москва бомбардировки возобновила, но без азарта, так как Эрдогана уговорить не удалось, а в военном аспекте они бессмысленны, – это всего лишь учебные бомбометания для российских лётчиков, зарабатывающих так деньги и звания.

Кремль на них не смог вынудить турок к уходу из Идлиба и тем более из тех районов Сирии, которые они заняли во время операции "Щит Евфрата" против ИГИЛ. Об уходе из Африна, занятого во время операции "Оливковая ветвь" против курдских "рабочистов", в Москве и не заикались, – это та самая "красная линия", которую в переговорах с Анкарой ей категорически нельзя переходить.

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В итоге в разговорах с турками всё замерло как есть до апреля 2020 г. Турецкий пункт наблюдения № 9 вблизи города Мурака, оказавшийся в окружении после наступления асадовцев на Хан-Шейхун, так и остался существовать. Турки теперь с него наблюдать могут только за отрядами Асада и проиранской Хезболлы. Эрдоган конкретно объяснил русским, что есть турецкие военные куда официально зашли, а не заблудились, то уйдут они оттуда только с музыкой и цветами. Путин согласился и почесал плешь, – теперь у него новая проблема: следить, чтобы асадовцы не обижали турецкие транспорты, идущие через Мурак. Иначе турки начнут стирать Асада в порошок. Чего-то такого ждали ещё в августе при захвате асадовцами Хан-Шейхуна, но российские советники тогда им делать это настойчиво отсоветовали.

Москва не может сильно надавить на Анкару, так как в декабре должен быть закончен "Турецкий поток-2". Поскольку окончание "Северного потока-2" в декабре провалилось, то провал ещё и этого южного "потока" больно ударит Кремль с разных сторон, особенно по имиджу. Поэтому на Турцию танком не попрёшь.

У Эрдогана свои резоны. В апреле 2020 г. россияне должны сдать ему "под ключ" С-400 и сделать пробные пуски. В апреле в Турции закончится отопительный сезон, а с ним и зависимость от газа Сибири. Сейчас турки активно бурят шельф свой и на севере Кипра для добычи газа и с конца 2020 г. начнут уходить с "газовой иглы" Кремля. Вполне можно ожидать, что какие-нибудь "хуситы" ещё попытаются этому помешать в рамках Третьей мировой войны.

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В чистом выигрыше пока оказался только Иран, что там и поняли после переговоров в Анкаре. Тегерану не особо интересно, что происходит в Идлибе, – у него одна забота – как подтолкнуть Асада к войне с Израилем. Судя по тому, что с 21 сентября войска Асада на границе с Израилем приведены в повышенную боеготовность, влияние Тегерана на него растёт. Поводом для приведения войск в такое состояние стал сбитый ими дрон, который у Асада объявили израильским, а в Израиле – иранским, что ближе к истине.

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Москва совсем не против, чтобы Асад, Хезболла и ХАМАС повоевали с Израилем, но для неё оскорбительно, что заправлять этим будет Тегеран, а не она. В этом она видит риски для себя, и не только имиджевые.

На неудачных для Москвы переговорах в Минске роль бомбардировок Идлиба отвели телеканалу "Россия 1". Самолётом-доставщиков на нём выступил мало кому до этого известный Семён Багдасаров – директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, который взял и призвал боевиков из группировок "ДНР" и "ЛНР" срочно дойти до Карпат. Видимо, Багдасаров решил, что Карпаты – это горы в Сирии или в Средней Азии. Выглядит это так, как если бы у Белого дома был телеканал "США 1" и на нём директор Центра по изучению Африки призвал бы "приамурских партизан" дойти до Урала. Но у Белого дома, нет такого телеканала, в отличие от Кремля.

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Выступление Багдасарова – это самобытное излияние Кремлём обиды, что в Минске украинцы "формулу Штайнмаера" не подписали. Собственно, о существовании такой формулы знают только кремлёвские математики. Сам Франк-Вальтер Штайнмаер, ныне работающий президентом Германии, её никогда не патентовал. Но в России давно любят приписывать свои идеи немцам. Марксу приписали теорию смены социальных формаций, теперь Штайнмаеру – некую "формулу", по которой Украина должна передать Москве в управление две свои области – Донецкую и Луганскую. Заодно приписали Порошенко, что он ещё в 2016 г. якобы подписал формулу якобы Штаймаера и с тех пор она якобы работает в московской системе измерений. В чём-чём, а во вранье они никогда себя не ограничивали.

Вся эта возня нужна Кремлю по двум причинам.

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Первая, выдать свои хотелки за волю Штайнмаера и всей Германии. Якобы, это не мы, а немцы хотим, чтобы в Донецке и Луганске некто срочно провёл выборы по российскому обычаю. Как выглядят такие выборы по-русски можно оценить по сентябрьским выборам в 19 регионах и оккупированных территориях РФ, по так называемому "референдуму" в Крыму и, например, по выборам 1940 г. в парламент Эстонии. В списках на них было только по одному кандидату от "блока коммунистов и беспартийных", а эстонские партии к ним Красная армия не допустила. Этот виртуальный блок прогнозируемо проголосовал за выступление уже оккупированной Эстонии в СССР.

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Москва хочет повторить похожий трюк в Донецке и в Луганске, но так, чтобы "народ Донбасса" проголосовал за то, чтобы остаться в Украине на особых правах. Этот "народ Донбасса", возникший ниоткуда в 2014 г. оказался резиновым. По желанию его можно тянуть то в сторону РФ, то в сторону Украины, и он при этом не рвётся, а растягивается как презерватив. Настоящие донбасситы сделаны из высококачественной советской резины, которая стойко тянется за колеблющейся линией партии куда бы ту не занесло. Сейчас Москва растягивает донбасситов в сторону Украины, надеясь таким способом натянуть свои порядки на всю Донецкую и Луганскую область, а не только на их оккупированные районы. При этом сделать вид, что это не её желание, а воля Штайнмаера и всего немецкого народа с ОБСЕ.

Вторая причина появления "формулы Штайнмаера" – Москву таки сильно прижали, и она кочевряжится, чтобы найти лазейку для срыва переговоров в "нормандском формате". "Если жить захочешь и не так раскорячишься", – как сказали в фильме о национальных особенностях русской охоты. Вот Москва и раскорячилась до возврата "народа Донбасса" в Украину, благо он резиновый и спрашивать его не надо.

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Раскорячилась не от хорошей жизни. Как бы в Кремле не хорохорились, но моряков и других заложников ему всё-таки пришлось Украине вернуть, пусть и не до 2 сентября, а на пять дней позже. Затяжка по сроку – банальный приём сохранить лицо. Но ОБСЕ и все требуют от Кремля продолжения и полного обмена "всех на всех", и чтобы уйти от него в Москве придумали "формулу Штаймаера" и ушли 20 сентября с переговоров в Минске, обвинив Украину в том, что она не хочет подписать и признать это ноу-хау кремлёвских математиков.

В Кремле остались очень довольны этим ходом и собой и для пущего удовольствия пообещали через Багдасарова когда-нибудь дойти и до Карпат. Вот только в Кремле не учли, что после подписания в феврале 2015 г. второго Минского перемирия прошло четыре года и время поработало на Украину. Теперь уже Киев тоже может диктовать свои условия Москве, а не только выслушивать её ультиматумы.

Срыв переговоров в Минске и перенос встречи Зеленского с Путиным в Париже в "нормандском формате" с сентября на неопределённый срок украинские дипломаты могут повернуть против Москвы. Поскольку с переговоров ушли представители Кремля, то МИД Украины теперь может выставить предварительным условием их возобновления полный "обмен всех на всех". Тем более, что такой обмен – это пункт № 6 во втором Минском соглашении.

"Формулой Киева" может стать: нет обмена, нет и переговоров по любым вопросам, в том числе о транзите газа через Украину в ЕС. Поскольку "Северный поток 2" не будет закончен ни в этом, ни в следующем году, то у МИД Украины появился сильный рычаг воздействия на Кремль. Вопрос лишь в том, смогут ли "Слуги народа" им правильно воспользоваться и добиться освобождения всех узников Кремля, включая крымских татар, находящихся сейчас в "Матросской Тишине". Серьёзно помочь в этом может Эрдоган.

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Автор
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Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Украина
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