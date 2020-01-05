Сердце за полмиллиона и электронный список доноров: что украинцам ожидать от закона о трансплантации

Президент Владимир Зеленский подписал закон о трансплантации органов в Украине. Таким образом фактически было начато реформирование системы пересадки органов - ожидается запуск электронной базы данных доноров и реципиентов, а Кабинетом Министров уже названы тарифы на трансплантацию.

Сколько будет стоить пересадить сердце и когда ожидать запуска системы пересадки – в материале OBOZREVATEL.

Сердце – полмиллиона, почка – треть: тарифы на трансплантацию

Накануне новогодних праздников Владимир Зеленский подписал ряд законов, среди которых оказался и 418-IX "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины, регулирующих вопросы трансплантации анатомических материалов человеку". Кроме того, Кабмин утвердил следующие тарифы на проведение операций:

Аллотрансплантация (пересадка от другого человека) почки – 323 тыс. грн;

АВО-несовместимая аллотрансплантация (пересадка от человека с другой группой крови) почки - 721 тыс. грн;

Трансплантация сердца или комплекса "сердце-легкие" - 535 тыс. грн;

Пересадка печени или её части - 855 тыс. грн;

Донорская нефрэктомия почки (изъятие для пересадки) - 33 тыс. грн;

Донорская резекция печени (изъятие печени или части) - 116 тыс. грн;

Донорский этап (изъятие органов у донора-трупа) - 74 тыс. грн;

Тканевое типирование донора и реципиента - каждое по 18 тыс. грн;

Пересадка гемопоэтических стволовых клеток от другого человека - 1,36 млн. грн;

Пересадка гемопоэтических стволовых клеток самому себе - 1,3 млн. грн.

Председатель ОО "Всеукраинская платформа донорства IDonor" Ирина Заславец в комментарии OBOZREVATEL рассказала, что деньги на пересадку уже переданы в 10 клиник авансом. Когда они их потратят, то за последующие трансплантации будут получать средства, согласно тарифу.

"Это деньги, которые уже получили клиники. Деньги из пилотного проекта им предоставили авансом - в 10 учреждений из 12. На 2020 год таким же образом выделили деньги и когда клиники их используют, то смогут получать выплаты за каждую трансплантацию. Мы сейчас говорим о том, что пациентам не нужно будет ничего платить", - рассказала Заславец.

Трансплантация органов в Украине iproup.com

Когда ожидать запуск

Полноценный запуск реформированной системы трансплантации состоится с 1 января 2021 года, когда будет совершен запуск ЕГИСТ (Единой государственной информационной системы трансплантации). В тестовом режиме её запустят уже с весны 2020 года, но обязательным её использование станет только с 2021.

"С апреля запускается полномасштабное тестирование. Если летом станет понятно, что все, система работает, то врачи сразу смогут ей пользоваться", - рассказала эксперт.

С запуском системы уже был неприятный случай, когда в законодательстве прописали, что её использование при трансплантации обязательно, но сама ЕГИСТ еще не работала. Это сделало пересадку органов на некоторое время незаконной. Поэтому, для избежания такой же ситуации снова, обязательное использование ЕГИСТ введут только с января 2021 года. До момента полноценного старта системы трансплантация будет осуществляться по тем же данным, которые имеются на бумажных носителях.

Сама ЕГИСТ значительно упростит и улучшит работу с пересадкой органов. Там будет содержаться информация о клетках и органах, которые сейчас доступны от доноров и о том, что нужно реципиентам. Каждый раз, при внесении новых данных в базу, система будет автоматически подбирать пары донор-реципиент, исходя из критериев и информации, что в ней содержится - совместимость, степень экстренности трансплантации, расстояние между клиниками и так далее.

Трансплантация органов в Украине

Если говорить более детально, то в ЕГИСТ можно будет найти следующую информацию:

разрешение или запрет человека (или его представителя) на посмертное донорство;

перечень анатомических материалов человека, предназначенных для трансплантации и/или изготовления биоимплантатов;

список живых доноров;

список реципиентов;

список людей, которым уже что-либо трансплантировали;

клиники и другие учреждения, где могут осуществить трансплантацию

перечень трансплант-координаторов.

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Что еще полезного в законе

Как отмечает Ирина, подписанный закон полезен не только внедрением ЕГИСТ, но и другими важными моментами для врачей. Например, прорабатываются инструкции по диагностике смерти мозга. Их хотят сделать максимально понятными и без возможности сделать "шаг в сторону".

"Приказ относительно алгоритма констатации смерти мозга действует уже несколько лет, но в последнее время были консультации с врачами как сделать так, чтоб он был для них максимально четким. Основное задание: разработать такой алгоритм, чтоб врач понимал каждый шаг и этот шаг не вызывал никаких сомнений", - рассказала Заславец.

Также в законе прописана возможность созыва консилиума для определения смерти мозга и вызова бригады для таких же целей.

Еще одним важным моментом является определение действий, которые ведут к криминальному преследованию. По словам Ирины Заславец, если бы в начале 2019 года врач совершил бы успешную пересадку от матери ребенку с их согласия, то все равно это считалось бы преступлением, так как он не использовал ЕГИСТ (тогда система не работала и была обязательной). С принятием закона ситуация изменилась - теперь криминальная ответственность была бы только в том случае, если бы врач причинил вред здоровью реципиента или донора.

"Это важно, потому что вся инициатива, что раньше происходила в трансплантации - наказывалась. Врачи горели, понимали, что весь мир идет к этому методу лечения и он логичен в Украине. Врачи констатировали смерть мозга, получали согласие от родных, а потом нейрохирург, в заведении которого был донор, еще несколько лет ходил на допросы", - рассказала эксперт.

Кроме того, многие моменты закона будут регулироваться подзаконными актами, чтобы в случае чего можно было проще их изменять, исходя из практики врачей.

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