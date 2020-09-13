Сенатор-республиканец Джонсон поддержал санкции против Деркача – Reuters

Американский политик-демократ, член Палаты представителей США, председатель Комитета по вопросам разведки Адам Шифф, который вел производство по делу импичмента против Трампа, назвал внесение в "черный список" украинского политика Андрея Деркача "уместным и желанным". Об этом сообщает агентство Reuters.

"Это должно служить напоминанием тем людям в США, которые подняли дезинформацию Деркача и привлекли к этому других иностранных агентов, распространяющих подобные ложные рассказы о том, что их деятельность только продвигает интересы и усилия Владимира Путина. Американцы должны сами решать судьбу американских выборов", - отметил он в заявлении.

Как известно, США ввели в четверг санкции против пророссийского украинского парламентария Андрея Деркача, обвинив его в попытке вмешаться в выборы в США.

Министерство финансов США заявило, что внесло в "черный список" украинского депутата Андрея Деркача, который, будучи "активным российским агентом более десяти лет" и используя "манипуляции и обман", пытался повлиять на выборы в США.

В начале этого года Деркач заявил Politico, якобы он сообщал депутатам от республиканских и демократических партий о материалах, которые он публиковал и транслировал на своих пресс-конференциях. Среди них назывался сенатор-республиканец Рон Джонсон - председатель Комитета по вопросам внутренней безопасности и правительственных дел Сената.

Как отмечает Reuters, Джонсон отрицал получение любой информации от Деркача и отверг утверждения демократов о том, что его расследования подпитываются российской дезинформацией.

"Вмешательство в выборы из-за рубежа в любой форме с любого уголка земного шара недопустимо. Мы приветствуем решение администрации Трампа привлечь к ответственности виновных во вмешательстве иностранных государств", - сказали Джонсон и сенатор-республиканец Чак Грассли в заявлении.

Решение Министерства финансов в четверг также направлено на трех российских граждан, которые были сотрудниками Российского агентства Интернет-исследований, против которого бывший специальный советник США Роберт Мюллер выдвинул обвинения о вмешательстве России в выборы в США в 2016 году.

Меры казначейства замораживают любые активы США из тех, что попали в черный список, и вообще запрещают американцам иметь с ними дело.

"Соединенные Штаты и в дальнейшем будут использовать все имеющиеся в своем распоряжении инструменты для противодействия этим российским дезинформационным кампаниям и поддержке целостности нашей избирательной системы", - говорится в заявлении министра финансов США Стивена Мнучина.

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