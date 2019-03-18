Не только подкуп, но и селфи: украинцев предупредили об "уголовке" за выборы

В Украине разглашение тайны голосования в помещениях, где проводятся выборы – это преступление. За фотографирование бюллетеня с целью фиксации волеизъявления в ходе подкупа предусмотрена уголовная ответственность.

Об этом в эфире ObozTV сообщила председатель правления ВОО "Гражданская сеть" ОПОРА" Ольга Айвазовская. Она отметила, что известный флешмоб "голосуй нитью" – это побуждение к уголовному преступлению.

"Голосование нитью" вызывает у общества чувство безнаказанности или правильности обманывать того, кто обманывает других. Как по мне, позиция государства и правоохранительных органов должна быть одна. Даже тезис "берите деньги у всех, а голосуйте по совести" - это побуждение к уголовному действию. Фотографирование избирательного бюллетеня с целью фиксации волеизъявления в ходе подкупа – это преступление, разглашение тайны голосования в помещении для голосования – незаконно. Селфи с бюллетенем можно делать, но его никому нельзя показывать", – сказала она.

Айвазовская также отметила, что в день президентских выборов 31 марта увеличится количество подкупа избирателей. Процедурных, технических и даже более серьезных нарушений будет больше чем за 90 дней избирательной кампании, добавила она.

"Полиция действует в пределах превентивных мер, объявляя данные об увеличении количества подкупов избирателей, но я надеюсь, что это не будет весомым фактором влияния на волеизъявление граждан через две недели. Количество нарушений в этот день статистически в разы будет превышать те, которые были за весь период избирательной кампании, потому что у нас будет 30 тысяч участков и комиссий, которые будут работать по всей территории Украины и почти 30 млн избирателей. Они в один день будут осуществлять волеизъявление", – сказала она.

По ее словам, есть четко спланированная кампания против государственного реестра избирателей и ЦИК. Айвазовская объяснила, что это наблюдается уже где-то с середины января.

"Анализ публичных источников утверждает, что это сознательная дезинформационная кампания, которая имеет одинаковые ключевые сообщения, в целом формирует недоверие к избирательному процессу. Это продолжается где-то с начала января. Коллеги, которые мониторят российские СМИ, предоставляют отчеты, где четко видно, что негативная оценка этой избирательной кампании – это по сути формирования негативного общественного мнения о результатах независимо от того, кто победит", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что наблюдатели от Российской Федерации, которые есть в предложенном Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ списке, не будут зарегистрированы на выборы президента Украины.

Ранее Кабинет министров Украины одобрил и внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложения по санкциям в отношении иностранных наблюдателей на выборах президента России в 2018 году в аннексированном Крыму.

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