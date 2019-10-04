"Сделайте лучше, а потом критикуйте!" Порошенко гневно обратился к новой власти

Пятый президент Украины, лидер фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко "взорвался" из-за обвинений в неэффективности Минских соглашений, подписанных во время его пребывания при власти.

Он ответил на критику в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" в пятницу, 4 октября.

"Вам не нравятся Минские соглашения? Порошенко уже полгода не президент. Так предложите другие. Что же вы полгода ждете? Дайте другой документ. Дайте другой план освобождения. Меня упрекали будапештским форматом, бухарестским форматом, стамбульским, лондонским и другими. Почему же сейчас мы строим мира на базе Минских соглашений? Почему санкции мир применяет? Почему мировая коалиция и международная помощь тоже на базе Минских соглашений?" – высказался он.

Порошенко гневно обратился к новой власти Скриншот из видео

"Сделайте что-то лучше, а потом критикуйте", – возмутился пятый президент.

Порошенко гневно обратился к новой власти Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко отреагировал на призыв Владимира Зеленского к единству и предложил нынешнему главе государства альтернативу "формуле Штайнмайера".

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся