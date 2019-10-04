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4 октября • обновлено в 23:42
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"Сделайте лучше, а потом критикуйте!" Порошенко гневно обратился к новой власти

10.8т Читать материал на украинском

Пятый президент Украины, лидер фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко "взорвался" из-за обвинений в неэффективности Минских соглашений, подписанных во время его пребывания при власти.

Он ответил на критику в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" в пятницу, 4 октября.

"Вам не нравятся Минские соглашения? Порошенко уже полгода не президент. Так предложите другие. Что же вы полгода ждете? Дайте другой документ. Дайте другой план освобождения. Меня упрекали будапештским форматом, бухарестским форматом, стамбульским, лондонским и другими. Почему же сейчас мы строим мира на базе Минских соглашений? Почему санкции мир применяет? Почему мировая коалиция и международная помощь тоже на базе Минских соглашений?" – высказался он.

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Порошенко гневно обратился к новой власти

Порошенко гневно обратился к новой власти

Скриншот из видео

"Сделайте что-то лучше, а потом критикуйте", – возмутился пятый президент.

Порошенко гневно обратился к новой власти

Порошенко гневно обратился к новой власти

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко отреагировал на призыв Владимира Зеленского к единству и предложил нынешнему главе государства альтернативу "формуле Штайнмайера".

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Тема
Минские договоренности
Персоны
Петр Порошенко Владимир Зеленский
Место
Украина
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Алкашенко Пэтро
Алкашенко Пэтро
Опять свинья нажралась и спалилась что она автор Минских соглашений,и на их основе Формулы Штайнмайера.
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Попинс Андрианчик
Попинс Андрианчик
Нічого той ЗЕпрИпзИдент не зробить...хіба голосно говорити вмів перед виборами.
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Зебильная команда состоит из зенбилов. А они делать ничего не умеют. Зато умеют пи здеть и ху ем по клавишам стучать
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кактус сергей
кактус сергей
Levitsky Valery, Пэтя многое зробил-неньку в жопу опусил!
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