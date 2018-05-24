"Сдали Крым и Донбасс": Мураев устроил скандал в прямом эфире

Внефракционный народный депутат Евгений Мураев и его коллега из БПП Алексей Гончаренко устроили перепалку в прямом эфире телеканала NewsOne.

Так, на повышенные тона народные избранники перешли после того, как последний привел пример манипуляции с показателями экономики за время президентства Петра Порошенко.

"Прозвучали цифры и в них вранье. Большая ложь начинается с маленькой. Гривня девальвировала в три раза… Когда Порошенко стал президентом, курс был 13-14, сейчас 26. По-моему, каждый сможет посчитать. Прозвучало, что мы якобы потеряли 7% территорий. Что значит "потеряли"? Потерять можно кошелек, а нас ограбили. На нас напали и аннексировали нашу территорию", - сказал Гончаренко.

В свою очередь Мураев ответил нардепу, обвинив власть в "сдаче" Крыма и Донбасса.

"Потеряли мы, украинцы, а вы разбазарили. Вы сдали Крым, вы разбазарили Донбасс. Я отвечаю за каждую цифру. Порошенко гарантировал, что курс гривни не будет выше 10 за доллар. Его банк единственный прибыльный. Да, я долларовый миллионер, у меня ж, к сожалению, нет тестя-водителя "Газпрома", который бы мне, как вам, занял 700 тысяч долларов", - ответил Мураев.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, как Мураев лицемерно высказался о войсках Путина на Донбассе.