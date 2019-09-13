"Сдача интересов Украины": ветеран АТО разгромил идею команды Зеленского

Вывод из Украины военных инструкторов США станет скрытой сдачей украинских национальных интересов.
Такое мнение высказал в эфире ObozTV участник войны на Донбассе Глеб Бабич, комментируя готовность партии "Слуга народа" обсуждать вопрос вывода иностранных войск с территории Украины.
Ветеран АТО считает, что вывод американских инструкторов и российских войск не является приемлемым компромиссом для Украины.
"Это не компромисс. Давайте называть вещи своими именами. Это закамуфлированная сдача интересов Украины. С одной стороны, агрессор формально или по-настоящему выводится из Украины. С другой стороны, выводятся союзники и люди, которые учат нашу армию", – отметил Бабич.
"России это должно нравиться. Это уступки не России, а фактически наши. Россия не находится на территории Украины законно. А инструкторы НАТО находятся вполне законно и работают в интересах Украины, ее обороноспособности и армии", – подчеркнул он.
По словам ветерана АТО, после вывода российских войск с востока Украины там сформируется анклав – "автономный Донбасс со своей армией, своими полицейскими, полностью контролируемый Россией".
"Это не будет означать выход России из Украины, но формально даст определенные обстоятельства, чтобы снизить давление санкций на Россию", – пояснил он.
novyny.org
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа" заявили о необходимости переговоров про вывод из Украины иностранных войск.
"Россияне скажут, что речь идет об американских инструкторах на территории Украины, мы скажем, что о российских нерегулярных военных формированиях с оккупированных территорий. Но до этой дискуссии все равно нужно дойти", – заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко .
Также Яременко призвал прекратить говорить во всех инстанциях о войне на Донбассе, поскольку это отпугивает как туристов, так и инвесторов.
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