Якщо в Україні почали говорити про зміни до Конституції, це означає лише одне – ми напередодні виборчого процесу. Причин внесення цих змін досить багато, і як правило, всі вони належним чином мотивуються інтересами країни і народу. Разом з тим, хто цим цікавиться чітко усвідомлює, що ті політичні сили або ті лідери, які перебувають у владі, починають розуміти, що вони можуть не зберегти свої позиції, як на політичному полі, так і в державному секторі. А тому у зміні Конституції бачать мабуть єдину можливість залишитись в політиці, або на займаних державних посадах.
Але я хочу привернути увагу не до цього.
Мені видається, що прийняття нової Конституції, яка б повній мірі відповідала усім тим політико-правовим змінам, які відбулись в Україні – це дійсно історична необхідність.
І та політична сила або лідер, який буде спроможним забезпечити прийняття нової Конституції безумовно ввійде в історію України, як видатна постать, яка назавжди покінчила з комуністично-радянським минулим і волею українського народу затвердила нову юридичну базу держави і народу.
Нова Конституція повинна завершити існування в державі політичної корупції, спорів про державний устрій, територіальний поділ, мову, дуалізм влади і багато-багато іншого, що заважає нам бути громадянами вільної країни, щасливої і заможної.
Ясно, що нова Конституція може бути прийнята лише тоді, коли народ, як єдине джерело влади, сам очолить цей процес і забезпечить її прийняття на референдумі. В іншому випадку ухвалити нову Конституцію неможливо, тому що ті люди, які начебто уповноважені народом здійснювати владу від його імені насправді думають більше про свої інтереси, ніж про інтереси держави і народу.
Скоро в Україні розпочнуться нові вибори і ми знову стикнемося з вічною дилемою, – куди йти – чи до Європи і цивілізованого світу, чи – знову до Росії з її агресією і ненавистю до усього світу.
І знову український народ буде поставлений перед вибором, оскілки в основному законі держави немає чітко визначених гарантій незворотності того курсу, який народ виборов в результаті Революції Гідності.
Прийняття нової Конституції – це дуже складний процес, але важливо щоб народ сам безпосередньо усвідомив необхідність її прийняття.
Люди повинні поважати свою Конституцію і вона повинна бути для них найвищим авторитетом. Для цього необхідно щоб люди самі безпосередньо були її творцями.
В історії сучасної України вже були спроби громадянського суспільства запустити конституційний процес. Деякі громадські організації, активісти, правознавці, правозахисники та інші не байдужі українські громадяни намагались долучити до цього вкрай важливого і необхідного для нашої країни процесу – народ в широкому розумінні цього слова. Були заяви, декларації, були навіть зроблені деякі кроки для реалізації цього плану, але він не набув масовий характер і не опанував масами.
Але це не означає, що цей процес є неправильний. Впевнений в тому, що тільки народна воля і чітке усвідомлення саме народом необхідності прийняття нової Конституції – буде запорукою успіху цього важливого політичного акту.
Досвід останніх двох революцій свідчить про те, що політичним результатом цих бурхливих подій в кращому випадку була зміна персоналій (облич) при владі, які, нажаль, не на багато кращі ніж ті, яких народ прогнав.
А причина якраз і полягає в тому, що політичним підсумком революції повинна бути нова Конституція, написана народом за підсумками цієї революції, а не чергова зміна декларацій – одних поміняли на інших, а механізм узурпації влади залишився, тобто Конституція.
Саме тому я і вважаю, для того щоб не допустити нової революції і необхідно прийняти нову Конституцію, але прийняти її не як результат політичної боротьби чи компромісу певних політичних сил, а як реальне волевиявлення народу.
Віктор Швець, Президент Української фундації дослідників права, народний депутат України V, VI та VII скликань
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