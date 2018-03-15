Савченко предложила Путину забрать ее назад в Россию

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко обратилась к президенту России Владимиру Путину с предложением посадить ее в российскую тюрьму в обмен на освобождение всех украинских пленных.

"Я попросила его отпустить всех украинцев. Если цена - мой обмен - я согласна. Если бы мне предложили волю в России - это была бы для меня смерть. Я соглашусь на обмен, отсидеть свои 22 года в России, если взамен выпустят всех украинских пленных", - заявила Савченко, пишет Strana.ua.

Новости Савченко обвинила Березу и Тетерука в работе на ФСБ

Как сообщал "Обозреватель", Савченко подозревают в соучастии и организации подготовки госпереворота в Украине в деле главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана.

15 марта Савченко пришла на допрос в СБУ.

В этот же день Верховная Рада проголосовала за ее исключение из парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Украины.

Генпрокурор Юрий Луценко внес в Раду представление на снятие неприкосновенности с Савченко.