Савченко подала в суд на Верховную Раду

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко, которую судят по делу о подготовке теракта, потребовала признать незаконным решение парламента о согласии на привлечение ее к уголовной ответственности.

Адвокат политика Константин Глоба подал в Кассационный административный суд в составе Верховного суда административный иск "о признании противоправным бездействие субъекта властных полномочий и признании противоправными и отмене решений", передает пресс-служба политической партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".

"Ответчиком выступает Верховная Рада. Надежда оспаривает решение о привлечении к ответственности и арест, которые позорно, незаконным способом, проголосованные парламентом. Дело Надежды Савченко является политически мотивированным и арест народного депутата является не законным", - говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 марта Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для Савченко в виде содержания под стражей без права на залог сроком на 60 дней.

15 мая суд продлил меру пресечения до 13 июля.

Ей вменяют сговор с Владимиром Рубаном, главарем "ДНР" Александром Захарченко и "министром доходов и сборов" "ДНР" Александром Тимофеевым с целью посягательства на конституционный порядок в Украине путем покушений на высшее руководство страны и совершения терактов.

4 июня психофизиологическая экспертиза с применением полиграфа подтвердила у Савченко наличие намерений насильственного свержения власти.