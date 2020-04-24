Главная Новости
24 апреля • обновлено в 13:04
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Санкции против "ВКонтакте" и "Одноклассников": СНБО подготовил новый удар

1.6т
Читать материал на украинском

Совет национальной безопасности и обороны Украины по предложению главы СБУ Ивана Баканова подготовил проект о продлении санкций против 400 российских юридических и физических лиц, а также социальных сетей и интернет-сервисов.

Об этом сообщается на сайте СНБО. Речь идет о "Mail.ru", "ВКонтакте", "Одноклассники" и других.

"Вопрос ограничительных мер находится на контроле президента Украины Владимира Зеленского и в полном объеме обработан Аппаратом Совета национальной безопасности и обороны Украина", – цитируют секретаря СНБО Алескандра Данилова.

Санкции против "ВКонтакте" и "Одноклассники": СНБО подготовил новый удар

Санкции против "ВКонтакте" и "Одноклассники": СНБО подготовил новый удар

Соответствующие письма с просьбой предоставить предложения по этому вопросу были направлены в Кабинет министров, Национальный банк и Службу безопасности Украины. На основании предоставленных инициатив Аппаратом СНБО Украины подготовлен проект решения Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Этот вопрос будет вынесен на заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое состоится в ближайшее время", – пообещал Данилов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нардеп от "Слуги народа" Александр Федиенко заявил, что в Офисе президента уже есть распоряжение продлить санкции после 15 мая.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Санкции против России" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Санкции против России
Место
Украина
Тег
СНБО
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
0
4
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
hunt andres
hunt andres
Бл.....! Скакуасы ипанутые)))) Обрыдались ВК и ОК от ваших санкций)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ivanenko Vitaliy
Ivanenko Vitaliy
Это от "большого ума"!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
все правильно, украинцы должны жить в параллельной реальности...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Политика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 7647.

    Вылечились: 601. Умерли: 193.

  • В мире заболели почти 2,7 миллиона человек, погибли – более 190 тысяч.

  • Чехия начала выход из карантина: гражданам разрешили выезжать за границу.

  • В Великобритании начали испытания вакцины от COVID-19 на людях.

  • Коронавирус вспыхнет с новой силой: названы новые страны-эпицентры.

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги