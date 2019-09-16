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16 сентября • обновлено в 15:39
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Санкции под ударом? В Украине рассказали, как Россия может избежать наказания за Крым

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Под ударом оказалась работа по введению Украиной ограничительных мер против физических и юридических лиц за нарушение санкционного режима в оккупированном Крыму.

Об этом в эфире "Радио Крым.Реалии" рассказал бывший первый замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Куркчи.

Экс-чиновник отметил, что в процессе создания нового Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, вопрос санкций может оказаться на заднем плане.

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"В этом процессе упущена наша работа по санкциям. Весь пакет украинских санкций был разработан нашим министерством. Это строительство Керченского моста, наблюдатели на выборах, археологи, военные заказы на заводах – там около 14 пакетов, более 50 юридических лиц, более 170 физических лиц. Как эта работа будет построена сейчас, мне неизвестно", – пояснил Куркчи.

Бывший замминистра подчеркнул, что в МинВОт есть профессионалы, которые могут справиться с поставленными задачами.

"Для того чтобы определилось какое-то понимание, нам нужно дождаться положения о новом министерстве, посмотреть его штатную структуру. И тогда можно будет говорить, что, например, направление санкционной политики сохранится", – подытожил он.

Оккупированный Крым

Оккупированный Крым

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 сентября Совет Европейского Союза расширил санкции против России. Речь идет о наказании за подрыв территориальной целостности и угрозы независимости Украины.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крым переселенцы
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