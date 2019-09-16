Санкции под ударом? В Украине рассказали, как Россия может избежать наказания за Крым

Под ударом оказалась работа по введению Украиной ограничительных мер против физических и юридических лиц за нарушение санкционного режима в оккупированном Крыму.

Об этом в эфире "Радио Крым.Реалии" рассказал бывший первый замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Куркчи.

Экс-чиновник отметил, что в процессе создания нового Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, вопрос санкций может оказаться на заднем плане.

"В этом процессе упущена наша работа по санкциям. Весь пакет украинских санкций был разработан нашим министерством. Это строительство Керченского моста, наблюдатели на выборах, археологи, военные заказы на заводах – там около 14 пакетов, более 50 юридических лиц, более 170 физических лиц. Как эта работа будет построена сейчас, мне неизвестно", – пояснил Куркчи.

Бывший замминистра подчеркнул, что в МинВОт есть профессионалы, которые могут справиться с поставленными задачами.

"Для того чтобы определилось какое-то понимание, нам нужно дождаться положения о новом министерстве, посмотреть его штатную структуру. И тогда можно будет говорить, что, например, направление санкционной политики сохранится", – подытожил он.

Оккупированный Крым

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 сентября Совет Европейского Союза расширил санкции против России. Речь идет о наказании за подрыв территориальной целостности и угрозы независимости Украины.

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