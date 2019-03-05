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''Самый лучший закон о языке'': в Кабмине раскрыли детали украинизации

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Закон об украинском языке, который Верховная Рада намерена в марте принять во втором чтении, не будет регулировать использование языка в частной жизни. Также документом предусмотрены длительные переходные периоды для внедрения норм, которые могут вызвать споры в обществе.

Новые подробности законопроекта об украинском языке раскрыл в эфире ObozTV вице-премьер-министр Украины по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко.

По словам вице-премьера, ко второму чтению в законопроект будут внесены изменения.

"Но я видел много законов о языке, десятки в разное время – этот лучший. Он нормирует использование украинского языка практически во всех сферах общественной жизни, подчеркиваю – не частной, об этом есть отдельная запись, что он не имеет отношения к личной жизни. Все нормы касаются применения украинского языка в публичных сферах – государственной работы, самоуправления, образования и так далее, а не личного общения людей между собой", – подчеркнул он.

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Кириленко сообщил, что в статьях и разделах законопроекта, "где может быть напряженная дискуссия по каким-то причинам", предусмотрены переходные периоды 5-7 лет.

"Например, моменты с программным обеспечением, когда оно должно предусматривать наличие пользовательского интерфейса на украинском языке. Сейчас большинство программ русифицированы, нужно время для того, чтобы имели возможность перестроиться", – объяснил вице-премьер-министр.

Также, по его словам, переходные периоды будут касаться языка рекламы, книг и так далее.

Кириленко добавил, что применение языков национальных меньшинств и коренных народов в той или иной сфере будет регулироваться отдельным законом.

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"Но и в этом законе, что касается телевидения, радиопрограмм, печатных средств массовой информации, предусмотрены преференции для этих СМИ, если они издаются или транслируются, допустим, на языке коренного народа. Например, когда мы говорим о крымских татарах, квоты меньше, и они значительно больше имеют возможность в теле- и радиопрограммах пользоваться крымскотатарским языком – языком коренного народа", – рассказал он.

Вячеслав Кириленко

Вячеслав Кириленко

rudenko.kiev.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Верховная Рада в марте примет закон об украинском языке. Это де-факто последний законопроект, который парламент рассмотрит до первого тура президентских выборов.

  • Дошкольное, среднее, высшее, а также внешкольное образование полностью перейдет на государственный язык.

  • СМИ, телевидение и реклама также перейдут на государственный язык.

  • Законопроект устанавливает целый перечень должностных лиц, которые должны владеть государственным языком. Помимо госслужащих, украинский обязаны знать: депутаты всех уровней; офицеры, служащие по контракту; врачи коммунальных и государственных больниц; директора школ; адвокаты; нотариусы, а также рядовые, сержанты Национальной полиции и других правоохранительных органов.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVЗакон о языках
Персона
Вячеслав Кириленко
Место
Украина
Теги
украинский языкрусский язык
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Комментарии на сайте не модерированы
Заду Наем Запорожець
Заду Наем Запорожець
закон вмешивается в свободное использование языков в общественной жизни и культуре, что нарушает гарантии Конституции «свободного развития и использования языка».
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Deep State
Deep State
С мовой скотской идите на хуй хахлы
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Чебан Борис
Чебан Борис
Видеть сны на родном языке таки разрешат. Спасибо большое авторам законопроекта и лично пану Кириленко.
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Deep State
Deep State
Чебан Борис, хуета украинская уже сошла с ума на почве вывиха мозга
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