''Самый лучший закон о языке'': в Кабмине раскрыли детали украинизации

Закон об украинском языке, который Верховная Рада намерена в марте принять во втором чтении, не будет регулировать использование языка в частной жизни. Также документом предусмотрены длительные переходные периоды для внедрения норм, которые могут вызвать споры в обществе.

Новые подробности законопроекта об украинском языке раскрыл в эфире ObozTV вице-премьер-министр Украины по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко.

По словам вице-премьера, ко второму чтению в законопроект будут внесены изменения.

"Но я видел много законов о языке, десятки в разное время – этот лучший. Он нормирует использование украинского языка практически во всех сферах общественной жизни, подчеркиваю – не частной, об этом есть отдельная запись, что он не имеет отношения к личной жизни. Все нормы касаются применения украинского языка в публичных сферах – государственной работы, самоуправления, образования и так далее, а не личного общения людей между собой", – подчеркнул он.

Кириленко сообщил, что в статьях и разделах законопроекта, "где может быть напряженная дискуссия по каким-то причинам", предусмотрены переходные периоды 5-7 лет.

"Например, моменты с программным обеспечением, когда оно должно предусматривать наличие пользовательского интерфейса на украинском языке. Сейчас большинство программ русифицированы, нужно время для того, чтобы имели возможность перестроиться", – объяснил вице-премьер-министр.

Также, по его словам, переходные периоды будут касаться языка рекламы, книг и так далее.

Кириленко добавил, что применение языков национальных меньшинств и коренных народов в той или иной сфере будет регулироваться отдельным законом.

"Но и в этом законе, что касается телевидения, радиопрограмм, печатных средств массовой информации, предусмотрены преференции для этих СМИ, если они издаются или транслируются, допустим, на языке коренного народа. Например, когда мы говорим о крымских татарах, квоты меньше, и они значительно больше имеют возможность в теле- и радиопрограммах пользоваться крымскотатарским языком – языком коренного народа", – рассказал он.

Вячеслав Кириленко rudenko.kiev.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Верховная Рада в марте примет закон об украинском языке. Это де-факто последний законопроект, который парламент рассмотрит до первого тура президентских выборов.

Дошкольное, среднее, высшее, а также внешкольное образование полностью перейдет на государственный язык.

СМИ, телевидение и реклама также перейдут на государственный язык.

Законопроект устанавливает целый перечень должностных лиц, которые должны владеть государственным языком. Помимо госслужащих, украинский обязаны знать: депутаты всех уровней; офицеры, служащие по контракту; врачи коммунальных и государственных больниц; директора школ; адвокаты; нотариусы, а также рядовые, сержанты Национальной полиции и других правоохранительных органов.

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