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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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"Наилучшие кандидаты": Порошенко представил мажоритарников от Ивано-Франковской области

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У команды партии "Европейская солидарность" лучшие кандидаты из всех политических команд Украины.

Об этом лидер партии Петр Порошенко заявил в Ивано-Франковске во время представления кандидатов от партии в мажоритарных округах области, передает сайт политсилы.

"Я подчеркиваю, что команда "Европейской Солидарности", которая идет в Верховную Раду, имеет лучший список и лучших кандидатов среди всех участников выборов. Почти половина из них – те, кто не были ни в этом парламенте, ни в правительстве, но всю свою жизнь посвятили построении нашего государства и его защиты: волонтеры, добровольцы. Это абсолютно правильное сочетание опыта и свежей крови" – подчеркнул Петр Порошенко.

Партия "Европейская солидарность"

Партия "Европейская солидарность"

eurosolidarity.org

Партия "Европейская солидарность"

Партия "Европейская солидарность"

eurosolidarity.org

Партия "Европейская солидарность"

Партия "Европейская солидарность"

eurosolidarity.org

Он отметил, что все проевропейские избиратели должны объединиться вокруг защиты достижений последних лет и поддержать самую мощную политическую силу, которая точно знает, как достичь членства в ЕС и НАТО – партию "Европейская Солидарность".

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Председатель партии представил кандидатов в одномандатных избирательных округах. В 83 округе от партии идет Алексей Петечел, ученый, кандидат юридических наук, преподаватель Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника, член исполнительного комитета Ивано-Франковского городского совета. В 84 округе "Европейскую Солидарность" представляет народный депутат Михаил Довбенко. В 86 округе идет Остап Дзеса, председатель фракции "Солидарности" в областном совете. В 87 округе партию представляет Юрий Голиней, депутат областного совета.

Петр Порошенко отметил, что три из четырех кандидатов в округах Ивано-Франковской области от партии "Европейская Солидарность" – это представители местного самоуправления, ведь партия существенно обновила кадровый состав и делает ставку в том числе на лидеров местных общин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко удивил украинцев на рейсовом самолете.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Петр Порошенко
Место
УкраинаИвано-Франковск
Теги
выборы в УкраинеВыборы 2019Партия "Европейская солидарность"
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Chekurda Taras
Chekurda Taras
Лучшие зря вошли в команду к этому лузеру. И моральному уроду
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