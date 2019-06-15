"Наилучшие кандидаты": Порошенко представил мажоритарников от Ивано-Франковской области

У команды партии "Европейская солидарность" лучшие кандидаты из всех политических команд Украины.

Об этом лидер партии Петр Порошенко заявил в Ивано-Франковске во время представления кандидатов от партии в мажоритарных округах области, передает сайт политсилы.

"Я подчеркиваю, что команда "Европейской Солидарности", которая идет в Верховную Раду, имеет лучший список и лучших кандидатов среди всех участников выборов. Почти половина из них – те, кто не были ни в этом парламенте, ни в правительстве, но всю свою жизнь посвятили построении нашего государства и его защиты: волонтеры, добровольцы. Это абсолютно правильное сочетание опыта и свежей крови" – подчеркнул Петр Порошенко.

Партия "Европейская солидарность" eurosolidarity.org

Партия "Европейская солидарность" eurosolidarity.org

Партия "Европейская солидарность" eurosolidarity.org

Он отметил, что все проевропейские избиратели должны объединиться вокруг защиты достижений последних лет и поддержать самую мощную политическую силу, которая точно знает, как достичь членства в ЕС и НАТО – партию "Европейская Солидарность".

Председатель партии представил кандидатов в одномандатных избирательных округах. В 83 округе от партии идет Алексей Петечел, ученый, кандидат юридических наук, преподаватель Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника, член исполнительного комитета Ивано-Франковского городского совета. В 84 округе "Европейскую Солидарность" представляет народный депутат Михаил Довбенко. В 86 округе идет Остап Дзеса, председатель фракции "Солидарности" в областном совете. В 87 округе партию представляет Юрий Голиней, депутат областного совета.

Петр Порошенко отметил, что три из четырех кандидатов в округах Ивано-Франковской области от партии "Европейская Солидарность" – это представители местного самоуправления, ведь партия существенно обновила кадровый состав и делает ставку в том числе на лидеров местных общин.

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