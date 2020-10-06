ЕС пообещал Зеленскому продолжить давить на Россию санкциями

Лидеры Европейского Союза заверили, что их санкции против России будут действовать до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Такое заявление в Брюсселе на 22-м саммите Украина-ЕС во вторник, 6 октября, сделал украинский президент Владимир Зеленский. Пресс-конференция главы государства транслировалась в сети.

"Совместно с партнерами мы в очередной раз призвали Российскую Федерацию обеспечить полное выполнение Минских договоренностей. Я также получил заверение, что санкции Европы будут действовать до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины", – сказал он.

Зеленский добавил, что европейские партнеры высоко оценили усилия Украины на пути к миру на Донбассе, а также активную и конструктивную позицию страны в "нормандском" формате.

Добавим, лидеры ЕС в совместном заявлении также заверили, что Союз непоколебим в своей поддержке и преданности независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

Лидеры констатировали, что они собрались на саммите, чтобы подтвердить "неизменную приверженность укреплению политической ассоциации и экономической интеграции Украины с Европейским Союзом на основе Соглашения об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли".

"Мы разделяем общие ценности демократии, верховенства права, уважения к международному праву и правам человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам, а также гендерного равенства", – подчеркнули они.

В свою очередь, президент Европейского Совета Шарль Мишель призвал Россию выполнить взятые на себя обязательства для реализации Минских договоренностей.

Он заверил, что ЕС "поддерживает дипломатические усилия в "нормандском" формате и Трехсторонней контактной группе" с целью поиска мирного решения, которое "будет уважать территориальную целостность и суверенитет Украины".

Он также отметил, что Зеленский "тяжело работает, чтобы разрешить этот конфликт и уже сделал значительные шаги". "Мы призываем Россию сделать то же самое", – добавил Мишель.

"Мы осуждаем незаконную аннексию Крыма Россией", – добавил он, напомнив, что недавно ЕС внес в санкционный список лица и компании, которые причастны к строительству Керченского моста.

Более детально о 22-м саммите Украина-ЕС читайте в нашем материале по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Брюсселе состоялась официальная церемония подписания международных договоров между правительством Украины, Европейской комиссией и Европейским инвестиционным банком в присутствии президента Владимира Зеленского и президента Европейского Совета Шарля Мишеля.