Саакашвили собрался в Украину: политик раскрыл свой план

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили намерен вернуться в Украину после истечения срока полномочий действующего президента Украины Петра Порошенко.

Как заявил политик в эфире Радио НВ, он хочет восстановить свое украинское гражданство через суд.

"Потому что элементарно там было все нарушено по отношению ко мне, но я добьюсь того, что люди, которые нарушали, подделывали, например, мою подпись, анкету, которые напугали судей и свидетелей, чтобы они отвечали в установленном законом порядке. Наконец-то кто-то должен отвечать. Естественно, я буду возвращаться в Украину", - прокомментировал Саакашвили.

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Также он анонсировал участие его партии Рух новых сил в парламентских выборах в Украине 2019 года.

Напомним, ранее суд отказал Саакашвили в иске против Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы относительно возобновления гражданства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили, который в то время находился за рубежом, украинского гражданства.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил о том, что Государственная миграционная служба отказала в предоставлении Саакашвили статуса беженца и, как следствие, теперь "отсутствуют какие-либо специальные обстоятельства", которые могли бы сделать невозможной его депортацию или экстрадицию.

Сам лидер "Руху нових сил" в тот день заявил, что не получал отказа ГМС в предоставлении ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.

12 февраля Саакашвили задержали и депортировали из Украины. "Обозреватель" описал все подробности произошедшего.