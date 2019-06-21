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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Саакашвили собрался на выборы в Раду: суд вынес решение

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Печерский районный суд Киева разрешил лидеру движения "Рух нових сил" Михаеилу Саакашвили принимать участие во внеочередных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля.

Решение выносил судья Сергей Вовк, пишет "Интерфакс-Украина". Таким образом был удовлетворен иск Саакашвили с требованием подтвердить его непрерывное проживание в Украине сроком не менее 5 лет.

"Установить факт непрерывного, на законных основаниях проживания Михеила Саакашвили на территории Украины с 23 февраля 2014 года до 6 июня 2019 года", – говорится в судебном решении.

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Однако на это постановление еще можно подать апелляцию.

Михеил Саакашвили

Михеил Саакашвили

Слово і Діло

Как писал OBOZREVATEL, в 2017 году пятый президент Украины Петр Порошенко свом указом лишил Саакашвили украинского гражданства. Причиной для этого стали ложные показания в анкете для получения украинского паспорта.

В документах, которые заполнял бывший председатель Одесской ОГА, было указано, что он не находится под следствием в Украине или за ее пределами, однако известно, что на территории Грузии Саакашвили был заочно арестован.

12 февраля 2018 года Саакашвили задержали в украинском ресторане "Сулугуни". Его выдворили в Польшу из-за нарушения законодательства.

Саакашвили заявил, что вернется в страну после победы Зеленского на выборах. Однако в Госпогранслужбе отметили, что политику запрещен въезд в страну до 2021 года в связи с совершенным правонарушением.

10 сентября 2018 года политик прорвался через польско-украинскую границу в окружении своих сторонников.

22 сентября Мостицкий районный суд Львовской области призвал Саакашвили признать себя виновным в незаконном пересечении границы.

28 мая 2019 Президент Украины Владимир Зеленский вернул лидеру движения "Рух нових сил", третьему президенту Грузии и экс-главе Одесской обладминистрации Михеилу Саакашвили украинское гражданство.

Третий президент Грузии и экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили вернулся в Украину в среду, 29 мая.

После возвращения Саакашвили украинского гражданства выяснилось, что его партия "Рух новых сил" будет участвовать во внеочередных выборах в Верховную Раду.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Михеил Саакашвили
Место
Украина
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леня зе
леня зе
вперед к своим лаврушникам там очередная хачапурно-хинкальная революция.
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Кравчук Галина
Кравчук Галина
Дограються судді зі своїми дурнуватими рішеннями!
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Украина с Михо! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте)
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