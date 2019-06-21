Саакашвили собрался на выборы в Раду: суд вынес решение

Печерский районный суд Киева разрешил лидеру движения "Рух нових сил" Михаеилу Саакашвили принимать участие во внеочередных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля.

Решение выносил судья Сергей Вовк, пишет "Интерфакс-Украина". Таким образом был удовлетворен иск Саакашвили с требованием подтвердить его непрерывное проживание в Украине сроком не менее 5 лет.

"Установить факт непрерывного, на законных основаниях проживания Михеила Саакашвили на территории Украины с 23 февраля 2014 года до 6 июня 2019 года", – говорится в судебном решении.

Однако на это постановление еще можно подать апелляцию.

Михеил Саакашвили Слово і Діло

Как писал OBOZREVATEL, в 2017 году пятый президент Украины Петр Порошенко свом указом лишил Саакашвили украинского гражданства. Причиной для этого стали ложные показания в анкете для получения украинского паспорта.

В документах, которые заполнял бывший председатель Одесской ОГА, было указано, что он не находится под следствием в Украине или за ее пределами, однако известно, что на территории Грузии Саакашвили был заочно арестован.

12 февраля 2018 года Саакашвили задержали в украинском ресторане "Сулугуни". Его выдворили в Польшу из-за нарушения законодательства.

Саакашвили заявил, что вернется в страну после победы Зеленского на выборах. Однако в Госпогранслужбе отметили, что политику запрещен въезд в страну до 2021 года в связи с совершенным правонарушением.

10 сентября 2018 года политик прорвался через польско-украинскую границу в окружении своих сторонников.

22 сентября Мостицкий районный суд Львовской области призвал Саакашвили признать себя виновным в незаконном пересечении границы.

28 мая 2019 Президент Украины Владимир Зеленский вернул лидеру движения "Рух нових сил", третьему президенту Грузии и экс-главе Одесской обладминистрации Михеилу Саакашвили украинское гражданство.

Третий президент Грузии и экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили вернулся в Украину в среду, 29 мая.

После возвращения Саакашвили украинского гражданства выяснилось, что его партия "Рух новых сил" будет участвовать во внеочередных выборах в Верховную Раду.

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